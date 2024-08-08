المدارس تستقبل الطلاب بحزم الترحيب وخطط لتخفيف الازدحام المروري

أوضح "سايمون هربرت": "لضمان تجربة سلسة وخالية من التوتر، قمنا بتفعيل أوقات بدء متداخلة مع المدارس المجاورة لنا وحددنا مناطق النزول والالتقاط. وتم تضمين هذه المعلومات - إلى جانب خطة مفصلة لإدارة حركة المرور - في مجموعات الترحيب وسيتم مشاركتها مع أولياء الأمور. نحن نشجع أولياء الأمور على التعرف على هذه التفاصيل للمساعدة في تقليل الازدحام وضمان سلامة الجميع".

وفي الوقت نفسه، ينصح مديرو المدارس أولياء الأمور بأن إعادة روتين الأطفال تدريجياً أمر بالغ الأهمية للتعود على المدرسة بسلاسة.