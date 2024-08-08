المدارس تستقبل الطلاب بحزم الترحيب وخطط لتخفيف الازدحام المروري
تستعد المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لموسم العودة إلى المدرسة من خلال إرسال حزم الترحيب بالعودة وإنشاء مواقع إلكترونية جديدة لتوجيه أولياء الأمور، وحتى تنسيق أوقات البدء المتقاطعة مع المدارس المجاورة لتسهيل حركة المرور في اليوم الأول من المدرسة.
وتبدأ المدارس في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين 26 أغسطس بعد عطلة صيفية طويلة استمرت شهرين تقريباً بدأت لغالبية الطلاب يوم الاثنين 8 يوليو.
إرسال "حزمة الترحيب" إلى أولياء الأمور
وقال "سايمون هربرت"، مدير المدرسة/الرئيس التنفيذي لمدرسة "جيمس" الدولية - الخيل: "لقد قمنا بإعداد موقع الكتروني جديد شامل لتوجيه أولياء الأمور، وهو جزء من "حزمة الترحيب" التي يتم إرسالها إلى جميع أولياء الأمور قبل بدء الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى جميع الطلاب حزمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تحتوي على تسجيلات الدخول الخاصة بهم للتطبيقات وتفاصيل الصف قبل أسبوع من بدء المدرسة".
ونظراً لأن حركة المرور حول المدرسة غالباً ما تشكل تحدياً في اليوم الأول، فإن المدارس تتعامل بشكل استباقي مع الوضع في ذلك اليوم.
أوقات بدء متداخلة لتسهيل حركة المرور
أوضح "سايمون هربرت": "لضمان تجربة سلسة وخالية من التوتر، قمنا بتفعيل أوقات بدء متداخلة مع المدارس المجاورة لنا وحددنا مناطق النزول والالتقاط. وتم تضمين هذه المعلومات - إلى جانب خطة مفصلة لإدارة حركة المرور - في مجموعات الترحيب وسيتم مشاركتها مع أولياء الأمور. نحن نشجع أولياء الأمور على التعرف على هذه التفاصيل للمساعدة في تقليل الازدحام وضمان سلامة الجميع".
وفي الوقت نفسه، ينصح مديرو المدارس أولياء الأمور بأن إعادة روتين الأطفال تدريجياً أمر بالغ الأهمية للتعود على المدرسة بسلاسة.
إجراءات وروتين منتظم لوقت النوم
وقال "سايمون هربرت": "خلال العطلات، غالباً ما يتبع الأطفال أنماط نوم وعادات يومية مختلفة، مما قد يجعل العودة إلى يوم دراسي منتظم أمراً صعباً. نحن نشجع أولياء الأمور على البدء في إعادة تحديد أوقات نوم واستيقاظ منتظمة قبل أسبوعين على الأقل من بدء المدرسة."
ويشدد مدراء المدارس الآخرون أيضاً على أنه مع وصول الثلث الأخير من العطلة الصيفية، فقد حان الوقت للجميع للاستعداد لذلك.
إدخال عادات الواجبات المنزلية
وقالت "فاطمة مارتن"، مديرة مدرسة "جيمس نيو ميلينيوم" – الخيل: "تشجع رسائل الترحيب منّا أولياء الأمور والطلاب على ضبط أوقات النوم وممارسة روتين صباحي وعادات الواجبات المنزلية والمشاركة في المناقشات حول العام الدراسي المقبل، بالإضافة إلى ذلك، تقدم المدارس أيضاً يوماً خاصاً حصرياً للطلاب الجدد، مما يسمح لهم باستكشاف المدرسة مع القادمين الجدد الآخرين،
وسواء كانوا عائلات عائدة أو عائلات جديدة، تقوم المدارس بتصميم توجيهات لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع المدرسي".
وأضافت مارتن: "بالنسبة للعائلات الجديدة، نقوم بتعريفهم بموظفينا وتحديد الإجراءات والإجابة على الأسئلة المتداولة، بينما يتلقى جميع الآباء رسائل تذكير وأدلة معلومات للمساعدة في تسهيل إعادة الاندماج بعد العطلة الصيفية."
تسليم واجبات العطلة المنزلية
وفي الوقت نفسه، وفي المدارس التي تطبق المنهج الهندي، يشير بعض مديرو المدارس إلى أنه يجب تسليم واجبات العطلة المنزلية في الوقت المحدد، مما يسمح للمعلمين بإعداد الطلاب للدروس القادمة، وضمان دمج أكثر سلاسة عند عودتهم إلى المدرسة.
وقالت:أبهيلاشا سينغ"، مديرة مدرسة "شينينج ستار انترناشونال سكول": "نحن ننصح الآباء باتباع روتين للدراسة مع أطفالهم طوال العطلة الصيفية وإلا قد ينسى الأطفال كل ما تعلموه عند عودتهم إلى المدرس بعد هذه العطلة الطويلة. ومن هنا، تأتي فكرة واجبات العطلة المنزلية . يجب تسليم واجبات العطلة المنزلية في أول يومين من إعادة فتح المدرسة وإن الأمر غير قابل للتفاوض. هذه التعليمات هي دائماً جزء من روتين مدرستنا."
ويشدد مدراء المدارس على أهمية الالتزام بالمواعيد والحضور حيث أشاروا إلى أن اليوم والأسبوع الأول عادة ما يتضمنان معلومات مهمة حول قواعد المدرسة وإجراءاتها وتوقعاتها. كما هي الفترة التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور على التأقلم على بيئة المدرسة مرة أخرى.
وأضافت: "إن البريد الترحيبي جاهز بالفعل للآباء والأمهات والأطفال، والأمر كذلك بالنسبة للمنشور الترحيبي على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً ليتم نشره قبل إعادة افتتاح المدرسة. سيرسل مدرس حزمة ترحيبية لجميع الطلاب الجدد وتحتوي الحزمة على أدلة مهمة وخطة الدراسة. سيحتوي بريدي إلى أولياء الأمور والموظفين والطلاب على رسالة الترحيب مع التعليمات الخاصة باليوم الأول والأسبوع الأول."