المدارس الهندية تكمل المناهج وتستعد لامتحانات منتصف العام
تستعد بعض مدارس المناهج الهندية في الإمارات لبدء امتحاناتها قريباً، حيث يتأهب الطلاب للامتحانات نصف السنوية المقررة غالباً في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.
وأفاد مدراء المدارس بأن معظم المناهج الدراسية قد اكتملت قبل عطلة الصيف. كما أن بعض المدارس قد شاركت خطة المراجعة وجداول الامتحانات مع الطلاب وأولياء الأمور قبل بدء العطلة الصيفية.
والجدير بالذكر أن المدارس الهندية بدأت عامها الدراسي الجديد في أبريل، حيث استكملت جزءاً كبيراً من المنهج الدراسي قبل إغلاقها من أجل العطلة الصيفية الطويلة التي بدأت في 8 يوليو.
قالت "ليني شيفبراساد"، مديرة مدرسة "جيمس ميلينيوم" بالشارقة: "باعتبارنا مدرسة تابعة للمجلس المركزي للتعليم الثانوي، فقد حددنا موعد الامتحانات الفصلية لتبدأ في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر للصفوف من الثالث إلى التاسع والحادي عشر".
وأضافت: "قبل إغلاق المدرسة من أجل العطلة الصيفية، أرسلنا جدول الامتحانات والمناهج المرتبطة بها. وذلك حتى يتمكن الطلاب من التخطيط لجداول تعلمهم خلال العطلة إلى جانب إيجاد الوقت للاسترخاء والاستمتاع بالعطلة. وحتى قبل عودة طلابنا إلى المدرسة في 26 أغسطس، شاركنا خطة المراجعة مع أولياء الأمور، والتي نتبعها الآن في جميع الفصول التي تستكمل امتحانات الفصل الدراسي".
وأكد مدراء المدارس أن الطلبة منخرطون الآن في التعلم والاستعداد للتقييمات المقبلة.
قالت "أبيلاشا سينغ"، مديرة مدرسة "شاينينج ستار الدولية": "ستبدأ امتحاناتنا نصف السنوية في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر. في حين تتم المراجعة قبل بضعة أيام من بدء الامتحانات. وبمجرد عودة الطلاب بعد العطلة الطويلة، سنقوم بتحديد الأهداف بناءً على النتائج المرجعية والاختبار الأخير الذي أجروه. يحدث هذا خلال اليومين الأولين من إعادة فتح المدرسة".
ويقوم الطلاب بتحديد أهدافهم الخاصة بناءً على أدائهم السابق، بينما يقوم المعلمون بتحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي.
وأضافت "سينغ": "يتم توفير دعم إضافي لهؤلاء التلاميذ لتحقيق أهدافهم. كما يتم تحدي الطلاب ذوي القدرات العالية لدفع أنفسهم والوصول إلى أقصى مستوى لإمكانياتهم".
أوراق مراجعة للمساعدة في التحضير
تقاسم مدراء المدارس خططاً حكيمة للفصل الدراسي المقبل، حيث تركزت هذه الخطط على الالتزام بتعزيز التجارب الأكاديمية واللامنهجية للطلاب.
قالت ديبيكا "ثابار سينغ"، المديرة التنفيذية لمدرسة "كريدنس الثانوية": "مع انطلاق الفصل الدراسي الجديد، نركز بشكل كبير على التقييمات لتعزيز التدريس والتعلم. واعتباراً من 7 أكتوبر، سيخضع الطلاب في جميع المستويات، من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، لامتحانات نصف سنوية.
وأضافت: "سيقدم معلمونا المتفانون دعماً كبيراً من خلال أوراق المراجعة والاختبارات القصيرة واختبارات الممارسة، مما يضمن شعور طلابنا بالاستعداد والثقة في أنفسهم."
وأوضح مدراء المدارس أن الطلبة يستعدون أيضاً بشغف للمنافسات داخل المدرسة وبين المدارس في الأنشطة الرياضية والمدرسية.
وأضافت: "تفانيهم في تحقيق التوازن بين المساعي الأكاديمية والأنشطة اللامنهجية يغذي نموهم الشامل، ويعزز نهجاً متكاملاً للتعليم والنمو الشخصي".