المدارس الهندية تكمل المناهج وتستعد لامتحانات منتصف العام

وأضافت: "قبل إغلاق المدرسة من أجل العطلة الصيفية، أرسلنا جدول الامتحانات والمناهج المرتبطة بها. وذلك حتى يتمكن الطلاب من التخطيط لجداول تعلمهم خلال العطلة إلى جانب إيجاد الوقت للاسترخاء والاستمتاع بالعطلة. وحتى قبل عودة طلابنا إلى المدرسة في 26 أغسطس، شاركنا خطة المراجعة مع أولياء الأمور، والتي نتبعها الآن في جميع الفصول التي تستكمل امتحانات الفصل الدراسي".