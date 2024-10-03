المدارس الهندية تبدأ تقييماتها نصف السنوية

وقال "برامود ماهاجان"، مدير مدرسة الشارقة الهندية: "بدأت الامتحانات في مدارسنا منذ ثلاثة أيام. هذه الأيام، تعتمد الاختبارات بشكل كبير على التطبيق العملي، مع التركيز على دراسات الحالة، وذلك وفقاً لسياسة التعليم الوطنية في الهند. يسعى منهاج المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) إلى تطوير المهارات المعرفية، بما في ذلك المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب، والمهارات المتقدمة مثل التفكير النقدي وحل المشكلات. لقد شهد نمط المراجعات والاختبارات تغييرات كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة."