المدارس الهندية تبدأ تقييماتها نصف السنوية
تقوم بعض المدارس التي تتبع المنهاج الهندي في الإمارات حالياً بإجراء تقييماتها نصف السنوية، بينما تستعد مدارس أخرى لذلك.
وبحسب مديري المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE)، تم الانتهاء من معظم المناهج الدراسية المتعلقة بالاختبارات بعد فترة وجيزة من عطلة الصيف.
والجدير بالذكر أن المدارس الهندية بدأت عامها الدراسي الجديد في أبريل 2024، حيث استكملت جزءاً كبيراً من المنهج الدراسي قبل بدء الإجازة الصيفية الطويلة في يوليو.
وقال "برامود ماهاجان"، مدير مدرسة الشارقة الهندية: "بدأت الامتحانات في مدارسنا منذ ثلاثة أيام. هذه الأيام، تعتمد الاختبارات بشكل كبير على التطبيق العملي، مع التركيز على دراسات الحالة، وذلك وفقاً لسياسة التعليم الوطنية في الهند. يسعى منهاج المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) إلى تطوير المهارات المعرفية، بما في ذلك المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب، والمهارات المتقدمة مثل التفكير النقدي وحل المشكلات. لقد شهد نمط المراجعات والاختبارات تغييرات كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة."
كما تشارك بعض المدارس خطة المراجعة مع أولياء الأمور مسبقاً، مما يمنحهم فكرة واضحة عما سيتم مراجعته في المدرسة.
وأكدت "أمبيكا جولاتي"، مديرة مدرسة ميلينيوم في دبي، أن "هذا الأمر نال تقدير أولياء الأمور، حيث يعزز الوضوح والشفافية في العملية التعليمية."
وأضافت: "خلال العطلة الصيفية، يتم تشجيع الطلاب على قضاء وقتهم في محاولة حل نماذج الأسئلة، والتي تتم مناقشتها خلال دروس المراجعة. وهذا يسمح للطلاب بتحديد أخطائهم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين أدائهم في مفاهيم مختلفة."
اختبارات قصيرة قبل العطلة الشتوية
قبل العطلة الشتوية، خططت المدارس أيضاً لإجراء اختبارات قصيرة للوحدات الدراسية لجميع الصفوف التي تجتاز الامتحانات باستثناء الصفين العاشر والثاني عشر.
وأضافت "جولاتي": "سيخضع طلاب الصفوف العليا لامتحان كامل، حيث يحاولون حالياً اجتياز اختبارات قصيرة (في أكتوبر). لدى المدرسة تقويم تقييم مُعد بشكل جيد ويوفر وقتاً كافياً للتعلم قبل أي تقييم."
الرفاهية هي الأولوية القصوى
تعتبر رفاهية المجتمع المدرسي أولوية قصوى في معظم المدارس، حيث يقوم المستشارون بتنظيم جلسات منتظمة على مدار السنة لتعليم الطلاب كيفية إدارة الذات. تقدم مجالس الرفاهية في المدارس استراتيجيات تساعد الطلاب في إعداد جداول دراستهم والتعامل مع قلق الامتحانات.
وقالت "ديبيكا ثابار سينغ"، الرئيسة التنفيذية ومديرة مدرسة "كريدنس هاي": "تقترب تقييمات نصف العام لطلابنا، والتي من المقرر أن تبدأ في 7 أكتوبر. تم تخصيص الأسبوع الذي يسبق التقييمات بالكامل للمراجعة، مما يضمن جاهزية طلابنا وثقتهم في قدرتهم على اجتياز امتحاناتهم."
يشجع مدراء المدارس الطلاب على استغلال هذا الوقت بشكل فعال من خلال تطوير خطط دراسية مخصصة، ومراجعة المواد الدراسية، والمشاركة في جلسات دراسة مكثفة.
وأضافت ثابار سينغ: "إن الروتين المتوازن الذي يتضمن فترات راحة، وممارسة الرياضة، والتغذية السليمة سيساهم في تعزيز رفاهيتهم العامة ونجاحهم خلال فترة التقييمات."