المدارس الدولية تتأهب لـ 4 أسابيع من التوقف.. والعودة في 5 يناير 2026

في مدرسة السفير بدبي، قالت مديرة المدرسة شيلا مينون إن المدرسة تدخل الآن "المرحلة النهائية من الفصل الدراسي الثاني"، مع إجراء تقييمات إجمالية، بما في ذلك أول اختبارات ما قبل الامتحانات للطلاب، والتي تستمر من 7 إلى 22 نوفمبر. وستتبع هذه الاختبارات اختبارات ما قبل الامتحانات التي تستمر حتى منتصف ديسمبر.