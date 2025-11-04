المدارس الدولية تتأهب لـ 4 أسابيع من التوقف.. والعودة في 5 يناير 2026

مع بقاء شهر واحد فقط قبل بدء العطلة الشتوية الطويلة، تشهد المدارس في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة نشاطاً كبيراً.
من اجتماعات أولياء الأمور والمعلمين والتقييمات النهائية إلى الرحلات الخارجية والفعاليات الاحتفالية، كانت الأسابيع القليلة الأخيرة من الفصل الدراسي مليئة بالمعلمين والطلاب وأولياء الأمور الذين يستعدون لاختتام فترة أكاديمية مزدحمة.
هذا العام، ستتمتع مدارس المناهج الدولية بعطلة شتوية ممتدة لما يقرب من أربعة أسابيع، وهي أطول من الثلاثة أسابيع المعتادة. تبدأ العطلة باحتفالات اليوم الوطني يومي 2 و3 ديسمبر، تليها العطلة الرئيسية من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026. وستُستأنف الدراسة في 5 يناير، مما يمنح الطلاب وقتًا إضافيًا للراحة والسفر والمشاركة في الاحتفالات المجتمعية والوطنية.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد وافقت في وقت سابق على تقويم أكاديمي موحد للمدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2025-2026، والذي بدأ في 25 أغسطس. وتختلف جداول المدارس الآسيوية التي بدأت في أبريل قليلاً، حيث تتماشى فترات الراحة مع متطلبات امتحانات مجلس الدولة.
وفي مدرسة وودليم الأمريكية في عجمان، قالت مديرة المدرسة مرح قدورة إن الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي تدور حول إدارة الأولويات المتعددة - إنهاء الدروس والتقييمات والاجتماعات أثناء الاستعداد للأحداث القادمة.
وأشارت إلى أن المدرسة "تركز على الانتهاء من المناهج الدراسية المخطط لها والأنشطة ذات الصلة، مع تحديد اجتماع أولياء الأمور والمعلمين قبل الاختبارات النهائية".
رغم ضغط العمل، قالت إن الحفاظ على "تواصل واضح وجدول زمني منظم" يُساعد الموظفين على متابعة الأمور بدقة. كما أن الاستعدادات جارية للاحتفال باليوم الوطني في نهاية نوفمبر، مما يزيد من حماس الموظفين.
وفي مدرسة كريدنس الثانوية في دبي، قالت الرئيسة التنفيذية والمديرة ديبيكا ثابار سينغ إن الجولة الأولى من دورات المعلمين والمعلمات للصفوف من الثاني إلى الثاني عشر قد انتهت، ومن المقرر عقد دورات السنوات المبكرة في ديسمبر.
وأضافت: "مع حلول الطقس اللطيف، يخرج طلابنا إلى الهواء الطلق للقيام برحلات ميدانية ثرية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها"، مضيفة أن الحفلات الموسيقية السنوية وأيام الرياضة تقام أيضًا "لجمع مجتمع المدرسة معًا للاحتفال بالموهبة والعمل الجماعي والفرح".
بينما يستمتع الطلاب الأصغر سنًا بتجارب التعلم في الهواء الطلق، يُركز الطلاب الأكبر سنًا على دراستهم الأكاديمية. وأشارت سينغ إلى أن "الطلاب في الصفين العاشر والثاني عشر يواصلون التقدم أكاديميًا مع اقتراب امتحاناتهم التمهيدية". وأكدت أن جميع مراحل المدرسة "تسير قدمًا بتناغم"، مما يضمن استمرارية التعلم وشموليته.
في مدرسة السفير بدبي، قالت مديرة المدرسة شيلا مينون إن المدرسة تدخل الآن "المرحلة النهائية من الفصل الدراسي الثاني"، مع إجراء تقييمات إجمالية، بما في ذلك أول اختبارات ما قبل الامتحانات للطلاب، والتي تستمر من 7 إلى 22 نوفمبر. وستتبع هذه الاختبارات اختبارات ما قبل الامتحانات التي تستمر حتى منتصف ديسمبر.
وصفت مينون هذه الفترة بأنها "فترة نشطة وحيوية للمجتمع المدرسي بأكمله"، حيث تُعقد الامتحانات، والفعاليات المدرسية الداخلية والخارجية، وحتى الدورات التدريبية جنبًا إلى جنب. وأضافت: "إلى جانب التقييمات المستمرة، ينشغل الطلاب والمعلمون بشكل مكثف بمجموعة متنوعة من الفعاليات التي تشمل جميع المراحل والأقسام".
تجري الاستعدادات لفعاليات الفصل الدراسي الثالث الكبرى. "هذا يُضفي المزيد من الإثارة على الحرم الجامعي. فمع الفعاليات الكبرى والامتحانات والدورات التدريبية المتزامنة، يُصبح هذا وقتًا نابضًا بالحياة والحيوية لجميع أفراد مجتمع المدرسة."
بالنسبة لطلاب الصف الخامس فما فوق، فقد بدأت بالفعل امتحانات نهاية الفصل الدراسي، بينما يتقدم طلاب الصفين العاشر والثاني عشر لامتحاناتهم التمهيدية الأولى، إلى جانب الاختبارات العملية وامتحانات المناقشة الشفوية. وأضاف مينون: "تُجرى أيضًا تقييمات خارجية متنوعة خلال هذه الفترة".