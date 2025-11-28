المدارس الإماراتية: التزام قانوني ودعم تصالحي لمكافحة التنمر

بالنسبة للآباء، قليل من المخاوف تؤثر بعمق مثل الخوف من تعرض طفلهم للتنمر – أو معاناته لدرجة دفعه للتنمر على الآخرين.

وفي جميع أنحاء الإمارات، تؤكد المدارس أنها تتفهم هذا القلق وتشدد على أن أنظمة حماية الطفل اليوم أصبحت أقوى وأكثر شفافية وأكثر تركيزاً على الطفل من أي وقت مضى.

تتبع المدارس موقف عدم التسامح المطلق، والذي يرتكز على القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 3 لسنة 2016 (قانون وديمة)، الذي يحمي الأطفال من جميع أشكال الإساءة، بما في ذلك التنمر.

تواجه المؤسسات التي تفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة غرامات تصل إلى مليون درهم أو حتى الإغلاق. ولكن بعيداً عن الامتثال، يشدد قادة المدارس على أن التركيز الحقيقي ينصب على التعرّف المبكر، والتواصل المفتوح، والدعم التصحيحي.

قنوات إبلاغ واضحة وثقافة التحدث

تعمل معظم مدارس الإمارات الآن بأنظمة إبلاغ متعددة الطبقات، تشمل قنوات مجهولة المصدر، وبرامج توجيه الأقران، ومراجعات سنوية للسياسات تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.

يشير مدراء المدارس إلى أنه يمكن إثارة المخاوف مباشرة مع فرق حماية الطفل المركزية، أو وحدات حماية الطفل، أو السلطات المختصة، مما يضمن عدم تجاهل أي بلاغ.

في مدرسة جميرا للبكالوريا (Jumeira Baccalaureate School)، تسلط ميليسا كلاريدج، مساعدة المدير للشؤون الرعوية، الضوء على أن التفاعلات اليومية تلعب دوراً حاسماً في اكتشاف علامات الاستغاثة المبكرة.

"تساعد الفحوصات المنتظمة في تحديد العلامات المبكرة للاضطراب أو المشكلات الاجتماعية. يرى معلمو الفصول الطلاب يومياً وأثناء دروس التطوير الشخصي الأسبوعية، مما يجعلهم في وضع جيد لملاحظة التغييرات الطفيفة في المزاج أو السلوك.

"سؤال عادي مثل 'كيف حالك؟' غالباً ما يفتح الباب لمحادثات أعمق. يضمن توثيق المخاوف تتبع الأنماط واتساق التدخلات. هذا النهج المتعدد الطبقات يعني أن الموظفين يمكنهم التمييز بسرعة بين تقلبات المزاج الطبيعية والمؤشرات المحتملة للتنمر."

وتضيف أن الجلسات الأسبوعية تساعد الطلاب على التمييز بين الإغاظة والسلوك الضار، وتشجعهم أيضاً على الدفاع عن أنفسهم وعن الآخرين. "يتم تشجيع التلاميذ على التحدث علناً عن أنفسهم وأقرانهم. وبدلاً من الإجراءات العقابية فقط، تركز المدرسة على إصلاح العلاقات وتعزيز المساءلة. يمكن أن تؤدي حالات التنمر المتعمد المثبتة إلى الإيقاف أو الفصل."

مراقبة السلوك والدعم التصحيحي

في مدرسة غرينفيلد الدولية (Greenfield International School)، يتم تدريب المعلمين على تحديد حتى التغييرات الطفيفة في السلوك.

يشرح نيال كرولي، نائب رئيس المرحلة الابتدائية والمسؤول عن حماية الطفل، أن مراقبة الرفاهية تبدأ بإجراء فحوصات بسيطة وغير رسمية.

"بالنسبة للطالب الذي يظهر تغييراً في السلوك، مهما كان صغيراً، تتم مراقبة رفاهيته من قبل معلمه من خلال فحوصات غير رسمية داخل وخارج الفصل. وفي حال ظهور نمط مثير للقلق، يتم الاتصال بالآباء لضمان أننا، كفريق حول الطفل، ندعم رفاهيته بالكامل. من المهم الحصول على نظرة من منظور الطفل حول شعوره وسبب ذلك. قد يكون هذا من خلال محادثة أو أنشطة لعب موجهة أو من خلال التفكير الذاتي."

ويقول إنه عندما ترتبط التغييرات السلوكية بأفعال الآخرين، تحقق المدرسة على الفور.

"إذا أصبح واضحاً أن تغيير سلوك الطفل يرجع إلى أفعال الآخرين، يتم استكشاف ذلك لتحديد السبب الجذري للقلق. باتباع نهج العدالة التصالحية، يتحمل الطلاب مسؤولية أفعالهم ويتم إبلاغ الآباء في كل مرحلة. في الحالات النادرة جداً من التنمر (السلوك المستهدف والمتكرر من طالب لآخر)، يتم الالتزام بسياسة السلوك الخاصة بالمدرسة لضمان معالجة هذه الحالات وتوثيقها ومتابعتها."

ويشير كرولي إلى أن العمل الوقائي لا يقل أهمية. "نركز أيضاً على الإجراءات الوقائية من خلال رفع الوعي بأهمية اتخاذ خيارات إيجابية من خلال مبادرات مثل أسبوع مكافحة التنمر بالإضافة إلى تنفيذ منهج الرفاهية في جميع الصفوف."

ويضيف أنه بعد أي حادث، تتم مراقبة كل طفل متأثر - سواء كان ضحية أو مسؤولاً - عن كثب. "يتم مراقبة الطلاب الذين تعرضوا للتنمر أو المخاوف السلوكية وأولئك الذين أظهروا السلوك المثير للقلق باستمرار بعد أي حادث لضمان دعم جميع الطلاب لاتخاذ خيارات إيجابية تؤثر بشكل إيجابي على أنفسهم ومن حولهم."

الآباء كشركاء في الحماية

في مؤسسة جيمس للتعليم (GEMS Education)، تشدد فرق الحماية على أن التحولات السلوكية – الأكاديمية أو العاطفية أو الاجتماعية – تُؤخذ على محمل الجد.

أشارت كلير سكوين، رئيسة فريق حماية الطفل، إلى أن التعرّف المبكر يعتمد على الاستماع بعمق للأطفال والآباء. "يتم التعامل مع أي تغيير ملحوظ في سلوك الطفل أو حضوره أو أدائه الأكاديمي أو حالته العاطفية على أنه مصدر قلق محتمل. تتبع المدارس، تماشياً مع سياسة مكافحة التنمر وسياسة حماية الطفل وتوقعات هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) للحماية، عملية منظمة للتعرف المبكر تعطي الأولوية لصوت الطفل والفهم الشامل. التعرّف المبكر يدور بشكل أساسي حول خلق ثقافة مدرسية يشعر فيها الطلاب بأنهم مسموعون ومصدقون ومدعومون."

وتقول إن المحادثات المبكرة مع الآباء خالية من إصدار الأحكام وداعمة. "نبدأ بالاستماع، ومنح الآباء مساحة لشرح مخاوفهم. نحن ندرك أن التواصل قد يكون صعباً، ونطمئن العائلات بأن دورنا هو الدعم وليس اللوم."

"بالنسبة للآباء القلقين من أن طفلهم قد يتنمر على الآخرين، فإننا نؤكد أن السلوك هو شكل من أشكال التواصل وأن تركيزنا ينصب على الفهم والتعليم والتغيير السلوكي الإيجابي - وليس العقاب. وبالنسبة لآباء الأطفال الذين قد يتعرضون للتنمر، فإننا نؤكد صحة مخاوفهم ونشرح بوضوح الخطوات التي ستتخذها المدرسة للتحقيق وحماية طفلهم وإبقاء الأسرة على اطلاع دائم."

وتشير سكوين إلى أن الاستشارة والرعاية الرعوية والتواصل المستمر مع العائلات تشكل العمود الفقري لنهجهم. "تتوفر الرعاية الرعوية والاستشارة والدعم المنظم للرفاهية. يشكل صوت الطالب الاستجابة؛ يشارك الطلاب في القرارات عند الاقتضاء، ويتم إطلاعهم على الخطوات التالية، ويتم إجراء فحوصات منتظمة للتأكد من شعورهم بالاستماع والدعم. كما هو مطلوب من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، يتم أيضاً تحديث الآباء في كل مرحلة، مما يعزز الشفافية والشراكة."

يتم وضع العمل التصحيحي في مركز تصحيح السلوك. "تلعب الممارسة التصالحية دوراً مهماً في الموازنة بين الانضباط والتعاطف."

ضمان شعور كل طفل بالأمان

في مدرسة وودليم بارك (Woodlem Park School) في القصيص، يكرر المدير أنطوني كوشي أن أي تحول سلوكي يؤدي إلى تفعيل إجراءات الحماية الفورية.

"يتم التعامل مع أي تحول في سلوك التلميذ على أنه تنبيه للحماية بموجب سياسة سلامة وحماية الطلاب الخاصة بنا. نتواصل مع العائلات على الفور، ونستمع دون إصدار أحكام، ونتبع إجراءاتنا المتوافقة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية للتحقيق في المخاوف. يوازن نهجنا بين المساءلة الحازمة والاستشارة والدعم التصالحي، مما يضمن حصول كل طفل – سواء كان متأثراً أو مؤثراً على الآخرين – على التوجيه اللازم ليشعر بالأمان والدعم في المدرسة."