الفجوة بين الجنسين في التعليم تحرك دعوات لزيادة رواتب المعلمين الذكور

في الفصول الدراسية في جميع أنحاء الإمارات، لا يزال عدد المعلمات يفوق بكثير عدد المعلمين الذكور، خاصة في التعليم الابتدائي — وهو اتجاه يماثل الأنماط العالمية وله آثار طويلة المدى على تطور الطلاب.

أوضح خبراء التعليم أن تأنيث بعض المهن يمكن أن يكون له عيوب لكل من الرجال والنساء.

في متوسط المناطق التعليمية حول العالم، يتأخر الأولاد عن الفتيات بحوالي صف دراسي واحد في القراءة والكتابة. ويقول المربون إن وجود عدد أكبر من المعلمين الذكور يمكن أن يساعد في سد هذه الفجوة، ويوفر للأولاد نماذج قدوة يمكنهم التواصل معها، بينما يثري بيئة الفصل الدراسي بوجهات نظر متنوعة.

ومع ذلك، يظل تمثيل الرجال منخفضًا في أدوار التدريس.1 في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يمثل الرجال الآن 23% فقط من معلمي المدارس الابتدائية والثانوية — بانخفاض من حوالي 30% في عام 1988. وفي الإمارات، تروي الأرقام قصة مماثلة.

لماذا يبتعد الرجال عن التدريس؟

يؤكد الموجهون أن انخفاض الأجور والمكانة المهنية كانت الحواجز الأساسية لدخول المجال. وقال نوفال أحمد، المدير الإداري لمؤسسة وودلم للتعليم: "غالبًا ما تهيمن الإناث على مهنة التدريس في جميع أنحاء العالم، وفي الإمارات، يستمر هذا الاتجاه، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى فئات الرواتب المنخفضة التي تثني العديد من المرشحين الذكور".

وأضاف: "بينما المعلمون الذكور يتمتعون بنفس الكفاءة ويقدمون وجهات نظر قيمة، إلا أن نسبة الذكور إلى الإناث تظل غير متوازنة حتى في مدارسنا. في وودلم، حوالي 20% من أعضاء هيئة التدريس لدينا من الذكور. ومع ذلك، نحن نعمل بنشاط على تحسين هذا من خلال تقديم رواتب تنافسية وتشجيع المعلمين الذكور على الانضمام. شخصيًا، لا أعتبر غياب المعلمين الذكور عيبًا — فمعلماتنا مُربيات ومؤثرات بعمق. ومع ذلك، فإن وجود المزيد من التمثيل الذكوري مرحب به دائمًا".

وشدد على أنه في مجتمع متساوٍ بين الجنسين، فإن وجود عدد أكبر من المعلمين الذكور يخلق بيئة متوازنة حيث يشعر كل من الأولاد والفتيات بالراحة في طلب التوجيه.

"إنه يعزز التمثيل الصحي، ويشجع على وجهات النظر المتنوعة، ويضمن أن يكون لدى الطلاب نماذج قدوة يمكنهم التواصل معها من جميع الأجناس، مما يعزز الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص في التعلم والتطوير".

