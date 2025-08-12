الفجوة بين الجنسين في التعليم تحرك دعوات لزيادة رواتب المعلمين الذكور

في الفصول الدراسية في جميع أنحاء الإمارات، لا يزال عدد المعلمات يفوق بكثير عدد المعلمين الذكور، خاصة في التعليم الابتدائي — وهو اتجاه يماثل الأنماط العالمية وله آثار طويلة المدى على تطور الطلاب.
أوضح خبراء التعليم أن تأنيث بعض المهن يمكن أن يكون له عيوب لكل من الرجال والنساء.
في متوسط المناطق التعليمية حول العالم، يتأخر الأولاد عن الفتيات بحوالي صف دراسي واحد في القراءة والكتابة. ويقول المربون إن وجود عدد أكبر من المعلمين الذكور يمكن أن يساعد في سد هذه الفجوة، ويوفر للأولاد نماذج قدوة يمكنهم التواصل معها، بينما يثري بيئة الفصل الدراسي بوجهات نظر متنوعة.
ومع ذلك، يظل تمثيل الرجال منخفضًا في أدوار التدريس.1 في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يمثل الرجال الآن 23% فقط من معلمي المدارس الابتدائية والثانوية — بانخفاض من حوالي 30% في عام 1988. وفي الإمارات، تروي الأرقام قصة مماثلة.
يؤكد الموجهون أن انخفاض الأجور والمكانة المهنية كانت الحواجز الأساسية لدخول المجال. وقال نوفال أحمد، المدير الإداري لمؤسسة وودلم للتعليم: "غالبًا ما تهيمن الإناث على مهنة التدريس في جميع أنحاء العالم، وفي الإمارات، يستمر هذا الاتجاه، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى فئات الرواتب المنخفضة التي تثني العديد من المرشحين الذكور".
وأضاف: "بينما المعلمون الذكور يتمتعون بنفس الكفاءة ويقدمون وجهات نظر قيمة، إلا أن نسبة الذكور إلى الإناث تظل غير متوازنة حتى في مدارسنا. في وودلم، حوالي 20% من أعضاء هيئة التدريس لدينا من الذكور. ومع ذلك، نحن نعمل بنشاط على تحسين هذا من خلال تقديم رواتب تنافسية وتشجيع المعلمين الذكور على الانضمام. شخصيًا، لا أعتبر غياب المعلمين الذكور عيبًا — فمعلماتنا مُربيات ومؤثرات بعمق. ومع ذلك، فإن وجود المزيد من التمثيل الذكوري مرحب به دائمًا".
وشدد على أنه في مجتمع متساوٍ بين الجنسين، فإن وجود عدد أكبر من المعلمين الذكور يخلق بيئة متوازنة حيث يشعر كل من الأولاد والفتيات بالراحة في طلب التوجيه.
"إنه يعزز التمثيل الصحي، ويشجع على وجهات النظر المتنوعة، ويضمن أن يكون لدى الطلاب نماذج قدوة يمكنهم التواصل معها من جميع الأجناس، مما يعزز الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص في التعلم والتطوير".
اتفق تربويون آخرون على أن التمثيل المتوازن بين الجنسين يفيد جميع الطلاب، حيث يقدم أنماطًا متنوعة من التدريس، ووجهات نظر، ونماذج قدوة — وهي مكونات رئيسية لبيئة تعليمية أكثر شمولاً وتأثيرًا.
سلط الدكتور أروغيا ريدي، مدير مدرسة أمباسادور بالشارقة، الضوء على طبيعة أدوار التدريس في السنوات الأولى.
"غالبًا ما تُعرف النساء بحبهن ورعايتهن ودعمهن... وهي صفات تجعلهن مناسبات بشكل طبيعي لرعاية العقول الشابة. بينما قد يبدو هذا تعميمًا، في رأيي، تميل النساء أيضًا إلى أن يكنّ أكثر صبرًا ومرونة، وهذا هو السبب في أن المدارس الابتدائية غالبًا ما تفضل توظيف المعلمات".
وأشار إلى أنه في السنوات الأولى، تكون الأنشطة الصفية في الغالب داخلية... مثل القراءة، والحرف اليدوية، والمناقشات الجماعية — وهي بيئات تزدهر فيها العديد من النساء. ومن ناحية أخرى، غالبًا ما ينجذب الرجال نحو الأدوار الأكثر نشاطًا والعملية ويستمتعون بالأنشطة التعليمية الخارجية، والتي تصبح أكثر شيوعًا في السنوات الثانوية.
"هذا الاختلاف في التفضيل هو أحد الأسباب التي تجعل أدوار التدريس في المرحلة الابتدائية لا تزال تهيمن عليها النساء. ففي مدرستنا، على سبيل المثال، تبلغ نسبة النساء إلى الرجال حوالي 70:30".
هناك عامل آخر وهو الجانب المالي. "الرواتب في مهنة التدريس ليست دائمًا تنافسية، وبما أنه لا يزال من المتوقع غالبًا أن يكون الرجال هم المعيلين الأساسيين لأسرهم، فإن الكثيرين يبتعدون عن المهنة. بينما تكون جداول الرواتب متساوية للمعلمين والمعلمات، إلا أن الحزم الإجمالية تحتاج إلى أن تكون أكثر جاذبية إذا أردنا جذب المزيد من الرجال إلى التعليم".
وأوضح أن وجود عدد أكبر من المعلمين الذكور لا يقتصر على تحقيق التوازن فقط — بل يتعلق بإعطاء الأولاد نماذج قدوة يمكنهم التواصل معها. "عندما يتمكن الطلاب من رؤية أنفسهم منعكسين في معلميهم، يمكن أن يلهمهم ذلك بطرق قوية".
اتفق سانجيتا شيما، المدير السابق لمدرسة أميتي دبي، على أن جداول الرواتب تلعب دورًا حاسمًا.
"من المرغوب فيه دائمًا أن يكون هناك توازن بين الجنسين في القسم الابتدائي مع كفاءة متساوية في أصول التدريس. يؤثر المعلمون الذكور على الطلاب من كلا الجنسين كقدوة بنفس الطريقة التي تؤثر بها المعلمات. ومع ذلك، فإن العامل المسؤول عن انخفاض عدد المعلمين الذكور هو انخفاض الراتب النسبي مقارنة بالمهن الأخرى، مما يشكل تحديًا للمعيشة الأساسية للأسرة. بشكل عام، النساء لسن العضو الوحيد الذي يعيل الأسرة. ولكن من الواضح أن الراتب لكلا الجنسين يجب أن يكون متساويًا".
وأضافت: "يجب أن يُمنح المعلمون والمعلمات رواتب متساوية. بشكل عام، النساء يشكلن الأغلبية. يمثل الرجال 20% من إجمالي القوة العاملة. لذلك، حان الوقت للحكومات والمؤسسات التعليمية لمراجعة رواتب معلمي الروضة والمرحلة الابتدائية والعمل على زيادة كبيرة. الدول الناجحة ذات الأنظمة التعليمية المتميزة لديها رواتب جيدة لجميع المعلمين من الروضة حتى الصف الثاني عشر".