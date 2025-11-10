الغياب المزدوج في مدارس الإمارات.. قواعد مشددة لضمان انضباط الطلاب قبل الامتحانات

تستعد المدارس الحكومية في جميع أنحاء الإمارات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، معلنةً عن تطبيق سياسة تقضي باحتساب غياب الطلاب في الفترة ما بين 10 و 19 نوفمبر على أنه مزدوج (ضعف المدة)، وذلك تماشياً مع الدليل الإجرائي لحضور وغياب الطلاب الصادر عن وزارة التربية والتعليم.

بموجب هذه السياسة، سيتم تسجيل يوم الغياب غير المبرر على أنه يومان، مما قد يؤثر على أهلية الطالب لتحقيق متطلبات النجاح.

في السابق، كانت المدارس تطبق قاعدة الغياب المزدوج يوم الجمعة فقط للغياب غير المبرر. ومع ذلك، سيتم تطبيق هذه السياسة في هذا الفصل لتشمل جميع الأيام التي تسبق الامتحانات لضمان الانضباط والجاهزية الأكاديمية بين الطلاب.

تجهيزات للامتحانات وعطلة اليوم الوطني

ستُعقد الامتحانات المركزية للفصل الدراسي الأول في الفترة من 20 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2025. ومراعاة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات، سيخوض الطلاب الامتحانات حتى 27 نوفمبر، وبعد ذلك سيحصلون على استراحة لمدة ستة أيام، تشمل عطلة نهاية الأسبوع، قبل استئناف الامتحانات في 4 ديسمبر.

شددت إدارات المدارس على أهمية الحضور اليومي خلال هذه الفترة، التي تتضمن أيضاً عدة مبادرات أكاديمية وإثرائية تهدف إلى تحسين أداء الطلاب وتقوية مهارات التعلم لديهم، بما في ذلك:

مبادرة "معاً نحو الهيكل" .

مبادرة "النجاح" .

مبادرة "التمكين الرقمي".

تهدف هذه البرامج إلى تعزيز التعلم المستقل والإبداع والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتعزيز التميز الأكاديمي وبناء جيل منضبط ومستعد للمستقبل.

تنبيهات للأهل حول الأجهزة الإلكترونية

في إطار الاستعدادات للامتحانات، حثت المدارس الطلاب وأولياء الأمور على التحقق من جاهزية الأجهزة الإلكترونية المستخدمة للتقييمات عبر الإنترنت. وشددت على أهمية فحص الأجهزة مبكراً وتقديم أي أجهزة بها أعطال إلى وحدة الدعم الفني بالمدرسة للصيانة قبل بدء الامتحانات.

كما أوضحت المدارس أن تكاليف إصلاح الشاشات المكسورة أو الأجهزة التالفة أو التي تعرضت لانسكاب السوائل ستكون مسؤولية أولياء الأمور، وكذلك استبدال أجهزة الشحن المفقودة. ويمكن لأولياء الأمور والطلاب أيضاً تحميل المتصفحات الآمنة على أجهزتهم الشخصية من خلال الروابط الرسمية الموفرة، لضمان بيئة اختبار آمنة وعملية بالكامل.