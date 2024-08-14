العودة للمدارس في الإمارات: نفقات تصل إلى 2000 درهم
مع بقاء أقل من أسبوعين على إعادة فتح المدارس، ينفق الآباء في دولة الإمارات ما يصل إلى 2000 درهم لكل طفل على أساسيات العودة إلى المدرسة، ما عدا الرسوم الدراسية.
لقد بدأ العديد من الأشخاص في التسوق، واختيار منتجات جديدة، أو البحث عن الخصومات والعناصر المستعملة.
وتزدهر مراكز التسوق بجميع أنواعها مرة أخرى هذا الصيف. ومن الجدير بالذكر أن أفضل العلامات التجارية في فئة العودة إلى المدرسة تشارك في العروض الترويجية في جميع أنحاء البلاد قبل إعادة فتح المدارس يوم الاثنين 26 أغسطس.
"الإنفاق الجيد، ولكن ليس الإفراط في الإنفاق"
وقال الوافد السوري "أيهم جورتلي" الذي لديه ابن يبلغ من العمر عامين وابنة تذهب إلى المدرسة: "أنفق ما يصل إلى 1500 درهم على ابنتي التي ستبدأ الفئة الثانية من الروضة هذا العام. ويعتمد الأمر حقاً على ما تختار شراءه. برأيي، الأسعار هنا في العين أقل مقارنة بدبي وأبو ظبي".
وذكر أيهم، الذي يعمل مهندساً في إحدى شركات السيارات، أن الإمارات توفر مجموعة متنوعة من الخيارات للآباء، مما يسمح لهم بالإنفاق وفقاً لميزانيتهم وتخطيطهم وقيمهم. وأوضح: "يمكنك أن تنفق ما بين 50 درهماً على حافظة الطعام إلى 500 درهم أو حتى أكثر من ذلك. وأضاف: "مجموعة كاملة من زيين مدرسيين لابنتي تكلفني 600 درهم"
وأضاف: "بحثنا بعد ذلك عن شراء حافظة طعام وزجاجات مياه، والتي قد تكلف حوالي 300-400 درهم. بطبيعة الحال، عندما تقوم بالشراء، تميل إلى شراء العناصر ذات العلامات التجارية، على أمل أن تدوم لفترة أطول. وقد يكلف زوج من الأحذية المدرسية ذو العلامة التجارية حوالي 200 درهم. إذا كنت تشتري حقيبة مدرسية، فقد يكلفك ذلك حوالي 350 درهم. نحتاج أيضاً إلى مراعاة أن التكاليف غالباً ما تزيد مع تقدم الأطفال في السن. زوجتي طبيبة أسنان؛ ولدي أيضاً وظيفة مستقرة، لذلك نعتقد بأن الإنفاق في محله جيد، ولكن ليس الإفراط في الإنفاق".
وفي حين تمتلئ صفحات الفيسبوك، والمجموعات المجتمعية المختلفة على واتساب، بعروض تبادل الكتب المدرسية والأدوات المدرسية المعاد استخدامها، حيث يزعم الآباء أنه ليس كل شيء يمكن شراؤه مستعملاً.
قالت الوافدة الهندية "جوتي بهاجوات" - التي يذهب أطفالها إلى مدرسة تعتمد منهج البكالوريا الدولية في دبي - "أنفق 1700 درهم إماراتي على الزي المدرسي والقرطاسية لطفليّ. سيغير طفلي الأصغر زيه المدرسي هذا العام، لذا يتعين عليّ شراء زي جديد".
"لسوء الحظ، لا يوجد سوى مكان واحد حيث يمكننا شراء هذه الملابس، لذا فنحن عالقون بأسعار ثابتة. ولا يوجد خيار للتسوق. وبما أن طفلي الأصغر في سن الرابعة، فأنا بحاجة إلى شراء أطقم متعددة له. ويبلغ مجموع تكلفة الزي المدرسي العادي وزي التربية البدنية 600 درهم، وهو سعر باهظ للغاية. ومع ذلك، غالباً ما تكون الجودة دون المستوى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسترات."
وأشارت إلى أن العديد من الآباء يشترون السراويل الزرقاء العادية من متاجر أخرى، وقالت: "نظراً لأنها سراويل عادية، فأنا أشتريها من المتاجر العادية لأن منافذ بيع الزي المدرسي لديها أسعار أعلى للسلع المماثلة".
وأكدت جوتي أن النفقات لا تتوقف عند هذا الحد. "يشارك طفلاي في أنشطة خارج المنهاج الدراسي، ويتطلب كل منهما زياً إضافياً. كما أحتاج إلى شراء مضرب تنس لطفلي الأكبر، الذي يلعب التنس. هذا العام، لم أضطر إلى شراء أي أدوات أو أقلام iPad، فقط لأنني اشتريتها العام الماضي، وهو ما كان ليشكل نفقات إضافية".
الزي الرسمي المستعمل كبديل
وأكدت الوافدة الهندية أن إنفاق 300 درهم على شراء حقائب وأدوات مكتبية جديدة لطفليها أمر طبيعي إلى حد ما. وقالت: "اشتريت لهما زجاجات مياه جديدة. وأحرص على شراء الزي المدرسي المستعمل كبديل احتياطي كلما نظمت المدرسة بيعه، بسبب استهلاكه وتلفه المستمر".
بالإضافة إلى ذلك، اشترت جوتي الكتب المدرسية لطفلها في المدرسة الثانوية، والتي بلغت تكلفتها 1200 درهم.
"توفر المدرسة رابطاً لهذه الكتب أيضاً، ولكنني أعتقد أنه ينبغي لها أن تفكر في إعادة تدوير الكتب. ويجب أن يكون هناك نظام حيث يسلم كل صف كتبه إلى الصف التالي، حيث أن العديد من هذه الكتب لايتم استخدامها."
وأضافت: "كأم عاملة، بالكاد أجد الوقت للبحث على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات المختلفة عن كتاب للصف الثامن لابني الأكبر".
لماذا لا يفضل بعض الآباء شراء الأشياء المستعملة؟
لا يفضل بعض الآباء اختيار الأشياء المستعملة لأنها قد تكون محدودة، مما يجعل من الصعب العثور على اللوازم المحددة، وخاصة أن تكون في حالة جيدة.
وأوضح آخرون أن الاشياء المستعملة قد تظهر عليها علامات الاستهلاك، مما يتطلب الإصلاح أو الاستبدال في وقت أقرب.
وقالت "ناتاليا ميراندا"، وهي وافدة أمريكية: "اشتريت الزي المدرسي الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات التربية البدنية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 600 درهم. اشترينا هذه الأدوات من البائع المخصص للمدرسة. بالإضافة إلى ذلك، أنفقت 300 درهم على اللوازم المدرسية وحصلت على قلم آيباد جديد مقابل نحو 200 درهم. كما اشترينا بعض الأقلام العادية. لم نكن بحاجة إلى حقيبة مدرسية جديدة لأننا ما زلنا نحتفظ بحقيبة العام الماضي، لكننا نخطط لطلب حافظة طعام وحقيبة جديدتين، بتكلفة نحو 150 درهماً. كما سنشتري أحذية رياضية جديدة وزجاجة مياه جديدة، وبذلك تصل التكلفة الإجمالية للعودة إلى المدرسة نحو 2000 درهم".
ورغم تقدير ناتاليا لفكرة شراء الزي المدرسي المستعمل، إلا أنها تفضل شراء كل شيء جديد. "أنيش هو طفلنا الوحيد، ولحسن الحظ، نحن في وضع يسمح لنا بذلك، ولكنني أتفهم أن الكثيرين قد لا يكون لديهم دخل اضافي كافٍ، أو قد يكون لديهم أسر كبيرة. وأجد أن نفقات العودة إلى المدرسة هنا أقل مقارنة بالولايات المتحدة، لذا بشكل عام، لا أشعر أنها مرهقة للغاية".
التكاليف المتزايدة
وأشار بعض الآباء إلى أنهم يأخذون في الاعتبار نفقات المدرسة في بداية كل عام دراسي، لكن التكاليف تتزايد أيضاً مع نمو الأطفال.
وقال الوافد الفلبيني بن ليبيج: "لدينا ابنة واحدة فقط، لذا فإننا نضع دائماً في الحسبان بعض التكاليف في بداية العام الدراسي الجديد. ننفق عادة حوالي 1500 درهم على الأحذية والزي المدرسي الجديد، و1000 درهم إضافية على الكتب. ويصل مجموع هذه التكاليف إلى أكثر من 2000 درهم. ومع ذلك، نظراً لأن إيزابيلا في الصف الحادي عشر، فإن النفقات الإضافية لامتحانات الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي IGCSE لجميع المواد تتراوح الآن بين 3000 و4000 درهم".