العودة للمدارس في الإمارات: نفقات تصل إلى 2000 درهم

لقد بدأ العديد من الأشخاص في التسوق، واختيار منتجات جديدة، أو البحث عن الخصومات والعناصر المستعملة.

وتزدهر مراكز التسوق بجميع أنواعها مرة أخرى هذا الصيف. ومن الجدير بالذكر أن أفضل العلامات التجارية في فئة العودة إلى المدرسة تشارك في العروض الترويجية في جميع أنحاء البلاد قبل إعادة فتح المدارس يوم الاثنين 26 أغسطس.