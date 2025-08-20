"العودة للمدارس" في الإمارات تتحول إلى مهرجان عائلي

تحولت العودة إلى المدارس في الإمارات إلى احتفال، حيث تحتفل العائلات بهذا الموسم وكأنه مناسبة احتفالية. من الكيك المصمم خصيصًا إلى الخصومات على الوجبات وحتى عروض الحدائق المائية، أصبحت الأيام التي تسبق اليوم الأول من الدراسة لحظة تجارية ومجتمعية مهمة.

أكدت الشركات في مختلف القطاعات أنه في السنوات الأخيرة، تجاوز هذا الموسم مجرد شراء المستلزمات التقليدية، وتطور إلى مناسبة مليئة بالحماس للطلاب وأولياء الأمور والشركات على حد سواء.

الكيك يضفي البهجة على العودة للمدارس

أصبحت العائلات الآن تتعامل مع العودة للمدرسة كبداية جديدة، حيث يعود الأطفال إلى مدارسهم بعد عطلة صيفية لمدة شهرين في 25 أغسطس، وتقوم العلامات التجارية في مختلف القطاعات بتصميم عروض ترويجية لتناسب هذا المزاج الاحتفالي.

يقول الخبازون، على سبيل المثال، إن عروضهم تلعب دورًا رئيسيًا في تحويل العودة إلى الفصول الدراسية إلى شيء مميز للأطفال.

قالت ماندي شانانا، الرئيس التنفيذي للعمليات في "مستر بيكر": "لقد شكّلت احتفالات العودة للمدارس بالتأكيد قائمتنا وعروضنا الترويجية هذا الموسم. أردنا التقاط حماس البداية الجديدة وترجمته إلى منتجات يمكن للعائلات الاستمتاع بها معًا. لقد قدمنا كيكًا مميزاً، وقطع كب كيك ملونة، وعلب بسكويت مصممة خصيصًا للطلاب والعائلات. تم تصميم هذه المنتجات المرحة لإثارة الفرح وجعل الموسم الدراسي لا يُنسى".

عروض المطاعم والترفيه

حتى المطاعم انضمت إلى هذه الحركة، مشجعة العائلات على تناول الطعام بالخارج والاحتفال باللحظات المهمة معًا.

قال ياش مولتشانداني، مدير العمليات في دول مجلس التعاون الخليجي وتوسع السوق الجديد في "كايلاش باربات": "لجعل الأمر لا يُنسى، قدمنا خصومات في أيام الأسبوع - 40% خصمًا يوم الاثنين، و30% يوم الثلاثاء، و20% يوم الأربعاء. ولإضافة المزيد من المتعة، يمكن للطلاب الاستمتاع بطبق "تشولي بهاتوري" مجاني بمجرد إظهار بطاقتهم المدرسية - وهو طبق مفضل يبعث على الراحة والفرح على كل طاولة. هذه العروض هي طريقتنا لجعل تناول الطعام بالخارج أكثر متعة ومكافأة للعائلات خلال هذا الموسم المثير".

وأضاف: "كعلامة تجارية عائلية، صنعنا شيئًا للجميع - الأطفال والآباء والعائلات على حد سواء. طبق 'تشولي بهاتوري' المجاني مصمم خصيصًا للطلاب، بينما تمنح خصومات أيام الأسبوع العائلات المزيد من الفرص للتجمع حول أطباقهم المفضلة".

صفقات التجزئة والخدمات الأخرى

وضع تجار التجزئة أنفسهم أيضًا في قلب هذا التحول، مع عروض واسعة النطاق على كل شيء من الأدوات المكتبية إلى الوجبات الخفيفة الصحية.

قال كمال فاشاني، نائب الرئيس التنفيذي ومدير المجموعة والشريك في "مجموعة المايا": "لقد صممنا عروضنا الترويجية للعودة للمدارس بعناية لتسهيل الاستعدادات للعائلات مع جعل تجربة التسوق ممتعة. هذا العام، نقدم عروضًا حصرية عبر مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك المستلزمات المدرسية، والأدوات المكتبية، وحقائب الظهر، وصناديق الغداء، والمنتجات الغذائية الصحية. تركز حملاتنا على توفير الراحة والتنوع تحت سقف واحد، مما يساعد الآباء على توفير الوقت مع منح الأطفال شعورًا بالحماس أثناء استعدادهم للعام الدراسي الجديد".

كما تستفيد المنصات التقنية من هذا الموسم. تقدم "كريم" "توصيلًا في خمس دقائق وخصومات تصل إلى 50% على المستلزمات المدرسية والمنزلية (حقائب الظهر، والأدوات المكتبية، ومنتجات البقالة، وما إلى ذلك) والإلكترونيات (أجهزة سامسونج اللوحية، وماكبوك، وآيباد، وما إلى ذلك)، وخصم 600 درهم على تأجير السيارات لمدة 3 أشهر".

وتضمن الوجهات الترفيهية أن تتمكن العائلات من الاستمتاع بآخر نزهة قبل بدء الروتين المدرسي. في "حديقة وايلد وادي المائية"، جاء في بيان صحفي: "يمكن للعائلات الاستمتاع بآخر رشّة قبل بدء الدراسة من 16 إلى 31 أغسطس، حيث يدخل الأطفال تحت سن 8 سنوات مجانًا".

وفي الوقت نفسه، تقوم المستشفيات أيضًا بتخصيص باقات لتتماشى مع مزاج العودة للمدارس، مع التركيز على صحة الأطفال كجزء من الاستعداد الأكاديمي. وقالت "المستشفى السعودي الألماني" في بيان لها لصحيفة "خليج تايمز": "يبدأ إعداد الأطفال لعام دراسي ناجح بصحتهم. تقدم المستشفيات السعودية الألمانية في الشارقة وعجمان باقة شاملة للعودة للمدارس مقابل 299 درهمًا فقط. توفر الباقة لأولياء الأمور راحة البال من خلال فحوصات حيوية تشمل فيتامين د، والحديد، وتحليل الدم الشامل. هذه الفحوصات الأساسية تضمن أن الأطفال لديهم الطاقة والتركيز والرفاهية اللازمة لرحلتهم المدرسية".