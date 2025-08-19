العودة إلى المدارس: معلمو الإمارات يتأهبون للعام الدراسي الجديد

بعد عطلة صيفية دامت ما يقرب من شهرين، عاد المعلمون إلى المدارس في الإمارات وشاركوا في جلسات تطوير مهني تغطي حماية الطفل، ودمج الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، وبناء المجتمع، ونموذج تخطيط جديد.
يُشير هذا إلى الاستئناف الرسمي للواجبات بعد العطلة الصيفية وبدء العام الدراسي 2025-2026، حيث من المقرر أن يبدأ الطلاب في جميع المراحل الدراسية فصولهم يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس.
تواصلت "خليج تايمز" مع عدة مدارس لفهم كيف سار اليوم الأول.
قالت ليزا جونسون، مديرة الأكاديمية الأمريكية للبنات: "إنه أسبوع حافل ومثير. يشارك موظفونا في تدريب مهني يركز على حماية الطفل، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، ونموذج تخطيط جديد نطبقه هذا العام."
أوضحت جونسون أن اليوم في الأكاديمية الأمريكية للبنات بدأ بوجبة إفطار إماراتية تقليدية، مما وفر بيئة مريحة للموظفين لإعادة التواصل بعد العطلة الصيفية. كما كشفت المدرسة عن شعار هذا العام: "كن النساج"، الذي يرمز إلى كيف يساهم كل درس، وعمل رعاية، وقرار في نمو الطلاب بشكل عام.
وأضافت: "تأملنا في هذا الشعار معًا هذا الصباح لتحديد نغمة العام المقبل."
في جميع أنحاء المدينة، رحبت كلية برايتون دبي بعودة أكثر من 200 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين التقنيين والإداريين، إلى جانب أكثر من 25 زميلًا جديدًا.
قال سايمون كرين، مدير المدرسة: "اليوم يمثل بداية برنامج العودة إلى المدرسة لدينا، حيث يشارك معلمونا في تدريب مهني، وتعاون، وتخطيط لضمان أننا نقدم أفضل تعليم. سيُقضى هذا الأسبوع في تحسين الدروس، والمواءمة على أولويات المناهج الدراسية، وإعداد تجارب غنية داخل وخارج الفصل الدراسي."
وبالمثل، ركزت مدرسة ضيافة الدولية في أبوظبي أيضًا على إعداد موظفيها لبدء العام الدراسي.
قال ديفيد فلينت، مدير المدرسة: "يتم قيادة هذه التدريبات من قبل فريق القيادة المدرسية والخبراء الخارجيين، مع التركيز على ممارسات التدريس المبتكرة، ورفاهية الطلاب، ودمج التقنيات الجديدة في الفصل الدراسي. نسبة صغيرة فقط من الزملاء الجدد ينضمون إلينا هذا العام. من الرائع دائمًا رؤية الوجوه المألوفة تعود، ومثير بنفس القدر الترحيب بالمعلمين الجدد الشغوفين الذين يثرون مجتمعنا."
في مدرسة أبتاون الدولية، هدف التطوير المهني إلى تعزيز الاتساق عبر الفصول الدراسية مع تقوية تعاون الفريق.
أشار بول رو، رئيس المرحلة الثانوية: "بالنسبة لموظفينا الجدد والعائدين، يتعلق الأمر بضمان شعور الجميع بالارتباط والثقة، والاستعداد لتقديم التميز لجميع طلابنا. هذا التطوير المهني لا يجهز المعلمين باستراتيجيات للنجاح فحسب، بل يعزز أيضًا هويتنا كمجتمع يتعلم، وينمو، وينجز معًا."
في مدارس المناهج الهندية، يعود المعلمون قبل أيام قليلة من الطلاب لضمان بداية سلسة.
قالت ديبيكا ثابار سينغ، مديرة مدرسة كريدنس الثانوية: "جميع موظفينا يعودون من عطلتهم الصيفية وسيعاودون الانضمام قبل أيام قليلة من إعادة فتح المدرسة، لضمان استعدادهم للترحيب بالطلاب بحرارة بعد عطلتهم التي هم في أمس الحاجة إليها. تضم المدرسة حاليًا حوالي 450 موظفًا، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس، والموظفين الإداريين، والموظفين الخارجيين. نظرًا لأن عامنا الأكاديمي، القائم على المنهج الهندي، بدأ في أبريل 2025، فقد تم الانتهاء من عملية التوظيف للموظفين الجدد قبل ذلك بوقت كافٍ."