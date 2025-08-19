العودة إلى المدارس: معلمو الإمارات يتأهبون للعام الدراسي الجديد

بعد عطلة صيفية دامت ما يقرب من شهرين، عاد المعلمون إلى المدارس في الإمارات وشاركوا في جلسات تطوير مهني تغطي حماية الطفل، ودمج الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، وبناء المجتمع، ونموذج تخطيط جديد.

يُشير هذا إلى الاستئناف الرسمي للواجبات بعد العطلة الصيفية وبدء العام الدراسي 2025-2026، حيث من المقرر أن يبدأ الطلاب في جميع المراحل الدراسية فصولهم يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس.

تواصلت "خليج تايمز" مع عدة مدارس لفهم كيف سار اليوم الأول.

الاستعداد للعام الجديد

قالت ليزا جونسون، مديرة الأكاديمية الأمريكية للبنات: "إنه أسبوع حافل ومثير. يشارك موظفونا في تدريب مهني يركز على حماية الطفل، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، ونموذج تخطيط جديد نطبقه هذا العام."

أوضحت جونسون أن اليوم في الأكاديمية الأمريكية للبنات بدأ بوجبة إفطار إماراتية تقليدية، مما وفر بيئة مريحة للموظفين لإعادة التواصل بعد العطلة الصيفية. كما كشفت المدرسة عن شعار هذا العام: "كن النساج"، الذي يرمز إلى كيف يساهم كل درس، وعمل رعاية، وقرار في نمو الطلاب بشكل عام.

وأضافت: "تأملنا في هذا الشعار معًا هذا الصباح لتحديد نغمة العام المقبل."

