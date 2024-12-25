العطلات الجامعية في الإمارات: فرص لتطوير المهارات والتحضير للمستقبل الوظيفي

وأضافت طالبة الهندسة الكهربائية في السنة الثالثة: "لقد تطوعت من قبل، لكن هذه هي أول تجربة عمل حقيقية لي. لقد اكتسبت رؤى قيمة حول بيئات العمل في المكاتب وديناميكيات العمل مع أشخاص من مختلف الأعمار ومستويات الخبرة والخلفيات. كما أتيحت لي الفرصة للتعاون مع نظراء من مجالات متنوعة مثل الأعمال والهندسة الصناعية والصحافة والتسويق. تتيح لنا هذه التفاعلات التعلم من بعضنا البعض، كما نستفيد أيضاً من إرشادات الموظفين المحترفين في الجامعة".