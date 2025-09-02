العبء المدرسي يُجهد أطفال الإمارات: الأطباء يحذرون من الإرهاق المبكر

يدق الأطباء في الإمارات العربية المتحدة ناقوس الخطر بشأن حالات الإرهاق المدرسي بين الأطفال، وحثوا الآباء على تحديد العلامات التحذيرية المبكرة قبل أن تؤثر على الصحة العقلية والجسدية.

يتماشى هذا القلق مع دراسات دولية حديثة تُسلّط الضوء على مخاطر الطفولة المُزدحمة. فقد وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة إكستر في المملكة المتحدة، حللت بيانات 2500 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا، أن واحدًا من كل ثلاثة أطفال لا يلعب في الهواء الطلق بعد المدرسة، وأن خُمسهم لا يلعبون إطلاقًا في عطلات نهاية الأسبوع. وأكدت الدراسة أن اللعب في الهواء الطلق ضروري لتنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية.

وبالمثل، كشفت دراسة أجريت عام 2024 من جامعة جورجيا في الولايات المتحدة أن الساعات المتزايدة التي يقضيها طلاب المدارس الثانوية في "الأنشطة الإثرائية"، بما في ذلك الدروس الخصوصية، والرياضة، والنوادي المدرسية، والواجبات المنزلية، يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة العقلية، مع تقديم الأنشطة الإضافية القليل من الفوائد الأكاديمية.

الخبراء المحليون يشرحون

قالت الدكتورة ماماتا بوثرا، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة في المستشفى الدولي الحديث بدبي: "إن مشكلة الإرهاق بعد المدرسة مشكلة حقيقية، وتزداد انتشارًا بين الأطفال في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. يجب على الآباء إدراك أن الإرهاق لا يبدو دائمًا كما هو الحال لدى البالغين. قد لا يُعبّر الأطفال دائمًا عن إجهادهم لفظيًا، لذا فإن التعرّف على العلامات الدقيقة أمر بالغ الأهمية".