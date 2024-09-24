الطلاب يتجهون نحو التكنولوجيا في"يوني إكسبو 2024"

استلهم طلاب مثل "أنيكا" كانت من مدرسة السفير من محيطهم وعائلاتهم لمتابعة مجالات فريدة مثل هندسة الطيران. على نحو مشابه، أعرب "كلارنس كاباجادوان"، طالب السنة الأخيرة في مدرسة الفلبين، عن اهتمامه العميق بعلوم الكمبيوتر، مشيراً إلى سعيه للعثور على أفضل الجامعات في دبي التي تقدم برامج قوية في هذا التخصص. وقال: "أريد الحصول على أفضل تعليم يناسب طموحاتي، وقد سمعت أن العديد من الجامعات هنا تتمتع ببرامج متميزة في علوم الكمبيوتر."