الشارقة: مبادرة جديدة لتوفير بيئة تعليمية آمنة في المدارس
تنطلق غداً الثلاثاء 20 أغسطس مبادرة جديدة في جميع أنحاء الشارقة تحت عنوان "الوقاية المجتمعية بالمدارس" تحت شعار "معاً لمجتمع تعليمي إيجابي"، وتتضمن جولات تفتيشية مفاجئة على المدارس كجزء من نظام المراقبة الخاص بالمبادرة.
وستشهد المبادرة التي تستمر لمدة عام تعيين مشرفين متخصصين للسلامة في المدارس، مستخدمين التدابير الوقائية لرصد ومعالجة حالات العنف، فضلاً عن القضايا النفسية والسلوكية في وقت مبكر. ومن خلال منع المشكلات قبل ظهورها، سيكون من السهل تعزيز بيئة تعليمية آمنة وإيجابية.
وتستهدف المبادرة الطلبة من كافة الفئات العمرية وتعالج القضايا التربوية والثقافية والقانونية وتستهدف الهيئة التدريسية والإدارية والطلاب في كافة المدارس الحكومية والخاصة في الشارقة.
ويتضمن البرنامج أيضاً ورش عمل تثقيفية ودورات متخصصة ووسائل تعليمية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الشارقة.
وستشارك في هذه المبادرة الجديدة جهات مختلفة من حكومة الشارقة بما في ذلك شرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.
وقال مسؤول لصحيفة خليج تايمز إن الآباء سيكونون جزءاً من عملية السلامة في المستقبل.
وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن جودة التعليم في المدارس الخاصة شهدت تحسناً ملحوظاً منذ توليها المسؤولية في عام 2018.
وتتضمن زيارات الإشراف المستمرة للمدارس مراقبة وتقييم سلوك الطلاب مما يساهم في توفير بيئة تعليمية آمنة.
خط مساعدة الطفل
وضمن جهود متصلة، أشارت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة إلى أهمية وجود الخط الساخن 800700، وهو أول خط ساخن لحماية الطفل في دولة الإمارات، والذي تم تفعيله في عام 2007.
وبما أنه جزء من مساعدة الطفل الدولي و الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، يعمل خط المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويوفر المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية الفورية.
كما يشكل هذا الخط الساخن صمام أمان للطلاب والعاملين في المجال التعليمي على حد سواء، من خلال رفع الوعي القانوني والاجتماعي.
وفي حديثه عن النقل المدرسي، أكد اللواء سيف الزري الشامسي أن الدولة حرصت على توفير أعلى معايير السلامة، بدءاً من تعيين مشرفي الحافلات وحتى تدريب السائقين.
كما تطرقت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة إلى مبادرة "أولادكم في مأمن"، وهو برنامج تنفذه هيئة الشارقة للتعليم الخاص والذي يركز على النقل الآمن للطلاب من المنزل إلى المدرسة.
وتتضمن هذه المبادرة تركيب أجهزة تتبع في الحافلات وتطبيق "Maaman Parent" المتوفر على "جوجل بلاي" "Google Play" و "آبل ستور" "Apple Store" ، حيث أن التطبيق يقدم خدمة تتبع النقل المدرسي تمكّن الآباء من مراقبة رحلات أبنائهم.
علاوة على ذلك، أنشأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص غرفة مخصصة لمراقبة الحافلات لضمان سلامة الطلاب حتى خارج ساعات الدراسة.
وتقوم الهيئة أيضاً بإجراء دورات تدريبية للسائقين والمشرفين بالتعاون مع هيئة مواصلات الشارقة.