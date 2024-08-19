الشارقة: مبادرة جديدة لتوفير بيئة تعليمية آمنة في المدارس

وستشهد المبادرة التي تستمر لمدة عام تعيين مشرفين متخصصين للسلامة في المدارس، مستخدمين التدابير الوقائية لرصد ومعالجة حالات العنف، فضلاً عن القضايا النفسية والسلوكية في وقت مبكر. ومن خلال منع المشكلات قبل ظهورها، سيكون من السهل تعزيز بيئة تعليمية آمنة وإيجابية.