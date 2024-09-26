"الشارقة للتعليم الخاص" تطورخطط اختبارات موحدة للمدارس الخاصة

ومن ناحية أخرى، ستقوم "ديغلوشيا" بمشاركة البيانات والمعلومات المتعلقة بنتائج الامتحانات مع الهيئة، بالإضافة إلى تحليل الاختبارات الموحدة التي أجرتها المدارس.

وسيضمن مزود حلول التقييم موثوقية البيانات المشتركة ويساهم في تطوير خطط لتحسين أداء المدارس بناءً على نتائج الاختبارات.

يعتبر هذا المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز جودة التعليم في الإمارة وتطوير قدرات الطلاب في المدارس الخاصة.