"الشارقة للتعليم الخاص" تطورخطط اختبارات موحدة للمدارس الخاصة
أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن خططها لتطوير وتنفيذ اختبارات موحدة للمدارس الخاصة في الإمارة، حيث وقعت يوم أمس الأربعاء شراكة مع مزود حلول التقييم "ديغلوشيا" (Diglossia).
وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلى تبادل الخبرات والمعلومات والتقارير كجزء من المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف التعليمية للإمارة.
وستتواصل الهيئة مع المدارس المرخصة لضمان مشاركة جميع البيانات اللازمة مع شركة "ديغلوشيا" لتسهيل تنفيذ الاختبارات الموحدة، كما ستعمل الهيئة على تشجيع المدارس على المشاركة في هذه الاختبارات، مما سيساهم في رفع جودة التعليم في هذه المؤسسات.
ومن ناحية أخرى، ستقوم "ديغلوشيا" بمشاركة البيانات والمعلومات المتعلقة بنتائج الامتحانات مع الهيئة، بالإضافة إلى تحليل الاختبارات الموحدة التي أجرتها المدارس.
وسيضمن مزود حلول التقييم موثوقية البيانات المشتركة ويساهم في تطوير خطط لتحسين أداء المدارس بناءً على نتائج الاختبارات.
يعتبر هذا المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز جودة التعليم في الإمارة وتطوير قدرات الطلاب في المدارس الخاصة.