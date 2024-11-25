الشارقة تعتمد"العربية" في الحضانات: خطوة لتعزيز الهوية الثقافية

وسلطت منال الضوء على التحديات التي واجهتها ابنتها الكبرى في تعلم اللغة العربية أثناء حضورها حضانة ناطقة باللغة الإنجليزية. وقالت: "غالبًا ما كانت تشعر بالضياع أثناء دروس اللغة العربية في المدرسة لأنها لم تحصل على قدر كافٍ من التعرض في الحضانة. والآن، مع هذا التوجيه الجديد، أعتقد أن الأطفال سوف يطورون أساسًا أقوى في اللغة منذ سن مبكرة. من المهم لهم أن يتمكنوا من التواصل مع أجدادهم وفهم تقاليدنا".