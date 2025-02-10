الشارقة تسعى لتحقيق توازن بين التكلفة والجودة في التعليم
يظل توفير التعليم عالي الجودة بتكلفة معقولة في الشارقة على رأس الأجندة، حيث تعد الإمارة موطناً لعدد من المدارس العريقة ذات السجلات الأكاديمية القوية.
وستكون هذه القضية الحاسمة محور الاهتمام في الدورة الرابعة المقبلة من قمة الشارقة الدولية لتحسين التعليم، المقرر انعقادها يومي 23 و24 فبراير/شباط 2025.
وتقليديا، تميل المدارس في الشارقة إلى أن تكون رسومها الدراسية أقل من تلك الموجودة في دبي، وخاصة بالنسبة للمناهج البريطانية والبكالوريا الدولية والأمريكية، حيث قد تكلف المدرسة التي تتبع نفس المنهج في دبي ما بين 30 إلى 50 في المائة أكثر من تلك الموجودة في الشارقة.
وعلى النقيض من دبي، يوجد في الشارقة عدد أقل من المدارس "المتميزة" ذات المرافق الحديثة للغاية، وهو ما يبقي الرسوم الدراسية أكثر معقولية.
وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن القمة المقبلة، تم الكشف عن أن الخبراء وصناع السياسات سيناقشون أيضًا أفضل الممارسات العالمية، ونماذج التعليم المبتكرة، والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق التوازن بين التكلفة الفعالة والتميز.
وقال وجدي مناعي، رئيس اللجنة العلمية والمستشار الأول للابتكار والتقدم في التعليم في هيئة الشارقة للتعليم الخاص: "نحاول طرح أفكار حول كيفية ابتكار التعليم في أماكن أخرى من العالم. وسيتناول جزء من القمة كيف نجحت بلدان مختلفة في خفض التكلفة ولكنها لم تتنازل عن جودة التعليم".
وأضاف: "ستكون هناك مشاركة حول كيفية الاستفادة من هذه التجربة، والتفكير في كيفية التعامل مع تعليمنا هنا، وما الذي يمكنهم الاستفادة منه من رؤيتنا حول التعليم. نحن بحاجة إلى مزيد من الفهم حول النماذج المختلفة، وكيف تعمل، ولماذا تعمل".
وأكد الخبراء أن إحدى أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من القمة هي فكرة أن خفض النفقات التعليمية لا ينبغي أن يأتي على حساب الجودة.
وأضافوا أنه بدلاً من ذلك، فإن الاستفادة من الحلول المبتكرة مثل التعلم القائم على التكنولوجيا، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكفاءة التشغيل المبسطة يمكن أن تساعد في الحفاظ على التميز مع تخفيف الأعباء المالية على الطلاب وأولياء الأمور.
وقال الدكتور أحمد شعبان، خبير الاستراتيجية والتميز في هيئة الشارقة للتعليم الخاص: "إن أحد توجهات الاستراتيجية الجديدة هو جذب الاستثمار والحفاظ على أفضل تعليم للجميع. وبناءً على ذلك، نحن على استعداد لإطلاق حزم استثمارية ضمن استراتيجيتنا الجديدة، حيث نحاول تمكين المستثمرين من بدء رحلاتهم وبرامجهم ومبادراتهم التعليمية داخل الشارقة، بدعم من الحكومة".
وتجمع القمة المعلمين وصناع السياسات والباحثين وقادة الصناعة معًا لاستكشاف ومعالجة التحديات والفرص الملحة في قطاعات التعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
وتتضمن القمة أكثر من 35 جلسة نقاشية و140 ورشة عمل، بمشاركة أكثر من 190 متخصصاً في التعليم من أكثر من 30 دولة حول العالم. وستركز الجلسات وورش العمل على مواضيع مختلفة مستمدة من المسارات الرئيسية للقمة، بما في ذلك ممارسات التدريس والتعلم المبتكرة، وتصور مستقبل التعليم، والمساواة والإدماج في المدارس، والتعليم المستدام والمستدام.
مركز جديد للتعليم الخاص
وفي الوقت نفسه، تستعد الشارقة أيضًا لتعزيز دعمها للطلاب من أصحاب الهمم من خلال إنشاء مركز جديد مخصص للاحتياجات التعليمية الخاصة.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن القمة، أكد خبراء التعليم أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات شاملة تتناسب مع الاحتياجات الفريدة لهؤلاء الطلاب، وضمان حصولهم على تعليم جيد ودعم.
وقال زياد شتات مدير إدارة التحسين المستمر في هيئة الشارقة للتعليم الخاص: "سنكشف خلال القمة عن مبادرة مرتبطة بدراسة أجرتها جامعة إكستر في المملكة المتحدة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص وشركائنا. ويشمل ذلك إطلاق مركز التميز في الاحتياجات التعليمية الخاصة، والذي لن يخدم مجتمعنا المحلي فحسب، بل سيخدم أيضًا المغتربين وغيرهم من سكان المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم دورة تأسيسية في التعليم الشامل، والتي ستكون متاحة للمعلمين ليس فقط في الشارقة، بل وعلى مستوى العالم".