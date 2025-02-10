الشارقة تسعى لتحقيق توازن بين التكلفة والجودة في التعليم

وتقليديا، تميل المدارس في الشارقة إلى أن تكون رسومها الدراسية أقل من تلك الموجودة في دبي، وخاصة بالنسبة للمناهج البريطانية والبكالوريا الدولية والأمريكية، حيث قد تكلف المدرسة التي تتبع نفس المنهج في دبي ما بين 30 إلى 50 في المائة أكثر من تلك الموجودة في الشارقة.