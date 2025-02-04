الذكاء الاصطناعي يعزز التعليم في الإمارات عبر منصات رقمية تفاعلية

يتم حالياً تقديم منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية في العديد من المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمكن الطلاب من الوصول إلى محتوى تعليمي جديد. ستضمن هذه المنصة تجربة تعلم مرنة وعملية، مثل الدخول إلى تجارب علمية، أو استخدام الصور الرمزية الافتراضية، أو استكشاف المعالم التاريخية بتقنية ثلاثية الأبعاد.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت "جيمس للتعليم" عن شراكتها مع "إي أو إن ريالتي"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التعليم بالواقع الافتراضي والمعزز بمساعدة الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تحويل الفصول الدراسية إلى تجارب رقمية غامرة.