الذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات أداة لتعزيز العقول لا استبدالها

وتعتبر حماية بيانات الطلاب أمراً غير قابل للتفاوض، حيث أكدت: "لا يتم إدخال أي بيانات شخصية للطلاب في الأنظمة المفتوحة". وبالنسبة للتلاميذ الأصغر سناً، يكون الذكاء الاصطناعي موجهاً بدقة من المعلم، بينما يتم تقديم الطلاب الأكبر سناً تدريجياً إلى الصياغة الأخلاقية للأوامر والاستخدام المسؤول. وأضافت: "في المرحلة الابتدائية، يكون الذكاء الاصطناعي دائماً بقيادة المعلم؛ صغارنا لا يصلون إلى الأدوات التوليدية بشكل مستقل".