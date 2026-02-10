الخريج أولاً.. بوصلة التعليم العالي تتجه نحو سوق العمل

حماية الطلاب من الشهادات غير المعتمدة ومواءمة البرامج الجامعية مع احتياجات سوق العمل هي أهداف رئيسية لقانون التعليم العالي الجديد في الإمارات العربية المتحدة، حسبما صرح مسؤولون في الوزارة خلال جلسة حوار مع الجامعات تحدد كيفية تطبيق التشريع اعتبارًا من يناير 2026.

يقدم القانون الجديد إطارًا وطنيًا موحدًا يحكم جميع مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء البلاد - بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة - ويمثل تحولًا بعيدًا عن التنظيم القائم على الإجراءات. فبدلاً من التركيز على الإجراءات والأوراق، سيتم الآن تقييم الجامعات بناءً على النتائج مثل قابلية توظيف الخريجين وجودة البرامج ومؤشرات الأداء القائمة على البيانات.

“في الماضي، كان التقييم يركز على الإجراءات والعمليات،” قال إبراهيم فكري، وكيل الوزارة المساعد بالوكالة لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. “اليوم، لم أعد أركز على العمليات. ما يحدث فرقًا حقًا هو مخرجات المؤسسة التعليمية.”

نتائج الخريجين فوق التصنيفات

بموجب الإطار الجديد، سيتم تقييم الجامعات بناءً على أداء خريجيها في سوق العمل، بدلاً من الاعتماد على أنظمة التصنيف التقليدية. “أركز على تقييم أي مؤسسة تعليمية من خلال خريجيها،” قال فكري. “كم عدد الطلاب العاملين في سوق العمل، وكيف ينعكس ذلك على مكانة المؤسسة. هذا يبعدنا عن التصنيفات الكلاسيكية التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الإجراءات.”

تخطط الوزارة أيضًا لإطلاق مبادرات خلال عام 2026 تهدف إلى مساعدة الطلاب على اتخاذ خيارات أكثر استنارة بشأن التخصصات والمسارات المهنية، وربط البرامج الأكاديمية بشكل أوثق بطلب سوق العمل. “سيكون هذا رابطًا بين الطلاب الجدد الذين يلتحقون بالجامعات والجامعات نفسها - لمساعدتهم على اختيار التخصص المناسب والوظيفة المناسبة في نفس الوقت،” قال.

تكامل البيانات الإلزامي

يعد تكامل البيانات الإلزامي بين الجامعات والوزارة من خلال بنية تحتية رقمية مركزية، بناءً على مشروع واجهة برمجة التطبيقات الرئيسية (Master API) للوزارة الذي تم إطلاقه في عام 2025، حجر الزاوية في القانون الجديد.

سيُطلب من الجامعات مشاركة بيانات أكاديمية وإدارية واسعة النطاق، بما في ذلك تفاصيل البرامج وأعداد الطلاب ومعلومات أعضاء هيئة التدريس والأداء الأكاديمي ونتائج التخرج.

“أحتاج إلى صورة واضحة لما يحدث في البيئة التعليمية في البلاد حتى يتمكن صانعو القرار من التصرف برؤية كاملة،” قال فكري، مشيرًا إلى أنه في السابق كانت البيانات تُقدم يدويًا وبشكل غير متسق. “كانت بعض المؤسسات لديها بيانات محدثة، بينما كانت أخرى متأخرة بأربعة أو خمسة أشهر. مع البنية التحتية المتقدمة اليوم، لم يعد هذا مقبولاً.”

سيتم استخدام مجمع البيانات المتكامل ليس فقط لقرارات الترخيص والاعتماد، ولكن أيضًا للتخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء والرقابة التنظيمية عبر قطاع التعليم العالي.

ضوابط أكثر صرامة على البرامج والإعلانات

يُشدد القانون أيضًا الضوابط على الموافقات على البرامج، خاصة استجابة للحالات التي أعلنت فيها المؤسسات أو قدمت برامج دون ترخيص مناسب. “إحدى أهم الأولويات هي أن تحصل كل مؤسسة على موافقة مبدئية من الوزارة،” قال فكري. “واجهنا تحديات مع مؤسسات تعلن عن برامج غير مصرح بها. هذا يخدع الطلاب، الذين يدفعون ويكتشفون لاحقًا أن شهادتهم غير موثوقة.”

وأضاف أن مثل هذه الممارسات تضر أيضًا بسمعة نظام التعليم في الإمارات العربية المتحدة. “الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكثر الدول تقدمًا عبر المؤشرات العالمية. لا يمكننا ترك التعليم العالي في منطقة رمادية.” ستتطلب جميع الإعلانات الأكاديمية الآن موافقة الوزارة، وسيتم إصدار اعتماد البرنامج من خلال وثائق رسمية تحدد فترة صلاحيته.

توضيح التعلم عبر الإنترنت

وفي معرض تناوله للأسئلة المتعلقة بالتعليم عبر الإنترنت، قال البروفيسور أمجد قنديل، المدير بالإنابة لهيئة الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي، إن القانون يتعامل مع البرامج عبر الإنترنت والبرامج الحضورية كاعتمادات مميزة. “إذا أرادت مؤسسة تحويل برنامج من حضوري إلى عبر الإنترنت، فهذا يعتبر اعتمادًا جديدًا، وليس تعديلاً."

وأوضح أيضًا أن البرامج التي تتطلب تدريبًا عمليًا — مثل الهندسة والعلوم الطبية والصحية — لا يمكن تقديمها بالكامل عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة. “أي برنامج يتطلب تطبيقًا عمليًا لا يُسمح بتقديمه عبر الإنترنت،” أشار، مضيفًا أن كل برنامج يتم تقييمه بشكل فردي لتحديد المكونات التي يمكن تقديمها عن بعد، إن وجدت.

رحبت الجامعات بالتحول نحو التقييم القائم على النتائج لكنها أقرت بوجود تحديات تشغيلية خلال فترة السماح البالغة عام واحد للتنفيذ. قال البروفيسور نزيه خداج ملّاط، نائب رئيس الاعتماد وضمان الجودة في جامعة العين، إن الإطار الجديد يتماشى مع العمل الجاري بالفعل في المؤسسة. “أهم مؤشر أداء رئيسي هو مدى جاهزية خريجينا لاحتياجات سوق العمل،” قال.