الحنين للوطن قد يدفع طلاب الإمارات للتخلي عن الدراسة بالخارج

كان الجو مختلفًا تمامًا. لم أكن أتواصل مع أي شخص في صفي، وظللت أقارن كل شيء بحياتي في الوطن. ما منع أحمد من المضي قدمًا هو شعوره بأنه عالق بينما كان الجميع في الوطن يكملون حياتهم بدونه.



قال أحمد: "كان جميع أصدقائي في أبوظبي، لذا في كل مرة أفتح فيها إنستغرام أو أجري مكالمة، كنت أشعر أنني أفتقد شيئًا ما. وصل الأمر إلى حد أنني لم أعد أرغب في مغادرة غرفتي".