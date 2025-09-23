"الحلم الأمريكي" يتلاشى: ارتفاع رسوم التأشيرة يدفع الطلاب الهنود في الإمارات نحو وجهات بديلة

وقالت ريما مينون فيلات، مديرة "كونسلينج بوينت للتدريب والتطوير"، إنها رأت أيضًا أولياء أمور يقيّمون خياراتهم. وأضافت: "خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، التقيت بالعديد من أولياء الأمور القلقين وأبنائهم، وبعضهم يفكر في البدء بالدراسة في الإمارات ثم الانتقال إلى جامعات في الخارج."

وتابعت: "ينظر معظم الناس إلى الجامعة ليس فقط كمنصة انطلاق للدراسة والنمو المهني، ولكن أيضًا كمكان للاستقرار بشكل دائم."

جاذبية متزايدة للإمارات

أصبحت الإمارات نفسها بديلاً جديًا بشكل متزايد. وقال غاري فيرنانديز، المدير الإقليمي المساعد لتجربة الطلاب المحتملين ومركز القبول العالمي في جامعة هيريوت وات بدبي: "بالنسبة للعديد من طلاب تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الإمارات، فإن العائد على الاستثمار أمر بالغ الأهمية."

وأضاف: "عندما تبدو مسارات التوظيف على المدى الطويل أقل أمانًا أو أكثر تكلفة، يبدأ كل من أولياء الأمور والطلاب في إعادة تقييم ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال الخيار الأفضل. وهذا له تأثير مباشر على الطلاب والعائلات الهندية في الإمارات."

وأشار إلى تحول عالمي أوسع: "على مدى عقود، شهدت ظاهرة 'هجرة العقول' هجرة أفضل المواهب الهندية إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. اليوم، أصبح هذا التدفق أكثر تنوعًا، مع تزايد الاهتمام بالوجهات التي تجمع بين الجودة الأكاديمية ومسارات وظيفية أوضح وأكثر تكلفة معقولة. والإمارات، على وجه الخصوص، لا تجذب الطلاب الهنود فحسب، بل تحتفظ أيضًا بمواهبهم بشكل متزايد."

وتعكس البيانات هذا الاتجاه. وفقًا لهيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، تستضيف دبي بالفعل أكثر من 42,000 طالب مسجلين في 41 مؤسسة تعليم عالٍ خاصة للعام الأكاديمي 2024-2025، حوالي 35% منهم طلاب دوليون.

وأضاف فيرنانديز أن في جامعة هيريوت وات، 46% من التسجيلات لشهر سبتمبر 2025 هم طلاب دوليون، وتمثل الهند وحدها أكثر من 20% منهم. وقال: "التحالفات التعليمية رفيعة المستوى الأخيرة تؤكد كذلك دور دبي المتنامي كمركز للتعليم العابر للحدود."

الاستقرار والفرص للطلاب

يشير خبراء آخرون إلى استقرار الإمارات وسياساتها المستقبلية. وقالت ناهيد أفشان، رئيسة القبول في حرم جامعة بيتس بيلاني بدبي: "بينما قد يستكشف البعض الخيارات المحلية في الهند كخطة بديلة، فإننا نرى بشكل متزايد طلابًا يختارون الإمارات كوجهتهم المفضلة. فهذه الدولة تقدم برامج أكاديمية عالمية المستوى، وعلاقات قوية مع الصناعة، وقربًا جغرافيًا من الهند، إلى جانب فرص أسهل بعد الدراسة في مركز عالمي متصل."

وتعتقد الدكتورة أنيتا باتانكار، المدير التنفيذي لـ "سيمبيوسيس دبي"، أن الواقع الجديد لتأشيرة H-1B قد قلب التوقعات القديمة. وأضافت: "لعقود، كانت تأشيرة H-1B هي حجر الزاوية في الحلم الأمريكي للطلاب الهنود في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. استثمرت العائلات بكثافة في الجامعات الأمريكية، واثقة من أن فرص العمل بعد الدراسة ستبرر التكلفة. لكن رسوم تأشيرة H-1B الأخيرة التي بلغت 100 ألف دولار قد أربكت هذا التوقع، مما جعل العديد من العائلات تتساءل عما إذا كانت المخاطرة تستحق العناء."

وأضافت الدكتورة أنيتا: "تظهر دبي ليس كخيار احتياطي، بل كنظام بيئي مصمم بعناية وموجه نحو المستقبل للتعليم العالمي. بفضل نهجها الصديق للتأشيرات، بما في ذلك التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات وخيارات الباحثين عن عمل والعمل الحر، تقدم دبي وضوحًا واستقرارًا، وهو أمر نادر الحصول عليه في عالم اليوم المليء بالتقلبات."