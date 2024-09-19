الجامعات العالمية تفتح أبوابها أمام طلاب الإمارات بفضل المناظرات التنافسية

وأضافت أن العديد من الطلاب يبدؤون في التركيز على المناظرات كأحد الأنشطة الدراسية الأساسية منذ المرحلة المتوسطة. وقالت: "لقد ساعدهم هذا الالتزام المبكر في الحصول على قبول في جامعات مرموقة مثل كورنيل، وستانفورد، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ودوك، وكينجز كوليدج لندن، وكلية لندن للاقتصاد. وفي هذه المؤسسات، يستمر هؤلاء الطلاب في ممارسة المناظرات على مستوى الجامعة، مما يعزز قدراتهم الأكاديمية والتنافسية."