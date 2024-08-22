التقييم الجديد في المدارس الخاصة: مطالبات ومخاوف

وتؤكد رانيا حسين، نائبة مدير المدرسة في مدرسة SISD السويسرية الدولية بدبي، أن هذا التحول يتماشى بشكل وثيق مع الممارسات المتبعة في برامج البكالوريا الدولية. وأشارت حسين إلى أن "برنامجي المرحلة الابتدائية والمتوسطة يركزان على تقييم مهارات الطلاب بدلاً من الحفظ عن ظهر قلب. وهذا النهج يعد الطلاب لمواجهة تحديات العالم الحقيقي المعقدة". ومع ذلك، أقرت بأن المدارس الخاصة قد تكون بطيئة في تبني هذه التغييرات ما لم تقم مجالس الامتحانات بتحديث معاييرها. وقالت: "ما لم تغير هذه المجالس أساليب التقييم الخاصة بها، فمن المرجح أن تستمر المدارس في اتباع النماذج التقليدية".