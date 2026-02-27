التقويم المدرسي الجديد : توازن بين "رفاهية الطالب" و"انضباط المنهج"

أطلقت وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة تقويمًا أكاديميًا جديدًا للسنوات الثلاث المقبلة — وهو يثير بالفعل نقاشًا في جميع أنحاء الأسر في البلاد.
بموجب الخطة للفترة من 2026-2027 حتى 2028-2029، سيشهد الطلاب عطلة شتوية أقصر، وعطلة ربيعية معاد جدولتها، وعطلات منتصف الفصل الدراسي منقحة، وبداية متأخرة قليلاً للعام الدراسي.
تقول السلطات إن هذه الخطوة مصممة لتوفير وضوح طويل الأمد للعائلات والمدارس مع إنشاء نظام أكثر استقرارًا وملاءمة للطلاب يدعم التعلم والرفاهية.
لكن الآباء منقسمون. فبينما يرحب البعض بالقدرة على التنبؤ ويشعرون أن عطلة الشتاء التي تستمر ثلاثة أسابيع تحقق التوازن الصحيح بين الراحة والروتين، لا يزال آخرون يدرسون كيف ستؤثر التغييرات على خطط السفر، ووقت الدراسة للامتحانات للطلاب الأكبر سنًا، والوقت النوعي مع العائلة.
أنجالي جاين، أم عاملة لطفل يبلغ من العمر تسع سنوات، رحبت بالتغيير.
“نحن سعداء جدًا بمعرفة أن العطلات المدرسية قد تم تقليصها من شهر إلى ثلاثة أسابيع في الشتاء، حيث شعرنا أن عطلة الشتاء التي تستمر أربعة أسابيع كانت طويلة جدًا بينما الأطفال لديهم بالفعل عطلة صيفية لمدة شهرين وعطلتان في منتصف الفصل الدراسي،” قالت.
بالنسبة لعائلتها، الهيكل هو كل شيء. أوضحت أن العطلات الممتدة غالبًا ما تزعزع الإيقاع الذي تعمل العائلات جاهدة لبنائه خلال فترة الدراسة. “العطلات الطويلة تعطل الروتين ثم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للعائلات لإعادة ضبط الأطفال على جداول المدرسة،” لاحظت.
مثل العديد من الآباء العاملين في الإمارات، توفق جاين وزوجها بين وظائف بدوام كامل. إبقاء الطفل منخرطًا بشكل هادف لمدة شهر كامل يمكن أن يكون تحديًا — عاطفيًا ولوجستيًا وماليًا. وأضافت أن العطلات المتكررة والطويلة يمكن أن تساهم في فقدان التعلم.
“بشكل عام، أنا سعيدة جدًا بالقرار وممتنة لأن السلطات التعليمية تأخذ في الاعتبار ما تريده العائلات،” قالت.
تشارك المغتربة الأمريكية ناتاليا ميراندا وجهة نظر مماثلة، واصفة العطلة الشتوية التي تستمر ثلاثة أسابيع بأنها خيار أكثر عملية للعائلات.
“أنا أحب هذا القرار حقًا،” قالت، مضيفة أن الآباء “يحصلون على المزيد مما دفعوا مقابله” دون الحاجة إلى ترتيب مخيمات عطلات ممتدة.
بالنسبة لميراندا، يتوافق التقويم المعدل جيدًا مع تقاليد عائلتها. عادة ما تأخذ إجازة بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لتقضيها مع ابنها، وتناسب عطلة الثلاثة أسابيع بشكل مريح ضمن تلك الفترة.
“عادة ما نخطط حول العطلات… نذهب بعيدًا في فصل الصيف،” قالت، موضحة أن تعديل الشتاء لم يغير بشكل كبير خطط سفرهم الإجمالية.
وأشارت إلى جدول العطلات السخي بالفعل في الإمارات العربية المتحدة، مضيفة: “يتضمن شهر ديسمبر بالفعل عطلات رسمية. ومع عطلات اليوم الوطني وعيد الفطر خلال العام. أشعر أن عطلة الشتاء التي تستمر شهرًا كاملًا طويلة جدًا.”
لكن ليس كل الآباء مقتنعين بأن العطلة الأقصر هي خطوة إلى الأمام.
يشعر المغترب الفلبيني بن ليبيغ بالقلق بشأن التأثير الأكاديمي، خاصة للطلاب الأكبر سنًا الذين يستعدون لامتحانات حاسمة.
“بعد عطلة الشتاء التي استمرت 4 أسابيع والتي مُنحت للطلاب في السنوات السابقة، يبدو منح 3 أسابيع فقط هذه المرة عيبًا،” قال.
بالنسبة للمراهقين في الصف الحادي عشر وما فوق، يمكن أن يكون الشتاء فترة مراجعة حاسمة. أكد ليبيغ أن الوقت المتواصل بعيدًا عن الفصول الدراسية يسمح للطلاب بالتركيز على التحضير لامتحانات البورد.
“هذه الأسابيع القليلة خلال عطلة الشتاء حيث لا توجد فصول دراسية مهمة لهؤلاء الطلاب للتركيز على مراجعتهم. فرق أسبوع واحد هو وقت ضائع كبير لهؤلاء الطلاب للتركيز فقط على المراجعة لامتحانات البورد،” قال.
بالإضافة إلى الجانب الأكاديمي، هناك أيضًا البعد العاطفي. تستخدم العديد من العائلات المغتربة العطلة الشتوية الطويلة للسفر إلى الوطن لقضاء عيد الميلاد وقضاء وقت ممتع مع الأقارب.
“أيضًا، تعني العطلات الشتوية الأقصر وقتًا أقصر لمعظمهم لقضائه مع عائلاتهم خلال عطلات عيد الميلاد حيث يعود العديد من الطلاب إلى بلدانهم الأصلية مع عائلاتهم،” أضاف.
