التقويم المدرسي الجديد : توازن بين "رفاهية الطالب" و"انضباط المنهج"

أطلقت وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة تقويمًا أكاديميًا جديدًا للسنوات الثلاث المقبلة — وهو يثير بالفعل نقاشًا في جميع أنحاء الأسر في البلاد.

بموجب الخطة للفترة من 2026-2027 حتى 2028-2029، سيشهد الطلاب عطلة شتوية أقصر، وعطلة ربيعية معاد جدولتها، وعطلات منتصف الفصل الدراسي منقحة، وبداية متأخرة قليلاً للعام الدراسي.

تقول السلطات إن هذه الخطوة مصممة لتوفير وضوح طويل الأمد للعائلات والمدارس مع إنشاء نظام أكثر استقرارًا وملاءمة للطلاب يدعم التعلم والرفاهية.

لكن الآباء منقسمون. فبينما يرحب البعض بالقدرة على التنبؤ ويشعرون أن عطلة الشتاء التي تستمر ثلاثة أسابيع تحقق التوازن الصحيح بين الراحة والروتين، لا يزال آخرون يدرسون كيف ستؤثر التغييرات على خطط السفر، ووقت الدراسة للامتحانات للطلاب الأكبر سنًا، والوقت النوعي مع العائلة.

العطلات الطويلة تعطل الروتين

أنجالي جاين، أم عاملة لطفل يبلغ من العمر تسع سنوات، رحبت بالتغيير.

“نحن سعداء جدًا بمعرفة أن العطلات المدرسية قد تم تقليصها من شهر إلى ثلاثة أسابيع في الشتاء، حيث شعرنا أن عطلة الشتاء التي تستمر أربعة أسابيع كانت طويلة جدًا بينما الأطفال لديهم بالفعل عطلة صيفية لمدة شهرين وعطلتان في منتصف الفصل الدراسي،” قالت.

بالنسبة لعائلتها، الهيكل هو كل شيء. أوضحت أن العطلات الممتدة غالبًا ما تزعزع الإيقاع الذي تعمل العائلات جاهدة لبنائه خلال فترة الدراسة. “العطلات الطويلة تعطل الروتين ثم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للعائلات لإعادة ضبط الأطفال على جداول المدرسة،” لاحظت.

مثل العديد من الآباء العاملين في الإمارات، توفق جاين وزوجها بين وظائف بدوام كامل. إبقاء الطفل منخرطًا بشكل هادف لمدة شهر كامل يمكن أن يكون تحديًا — عاطفيًا ولوجستيًا وماليًا. وأضافت أن العطلات المتكررة والطويلة يمكن أن تساهم في فقدان التعلم.

“بشكل عام، أنا سعيدة جدًا بالقرار وممتنة لأن السلطات التعليمية تأخذ في الاعتبار ما تريده العائلات،” قالت.