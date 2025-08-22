التعليم في الإمارات: اختبارات أقل ومنهج جديد للذكاء الاصطناعي في 2025

تُجري وزارة التربية والتعليم العديد من التغييرات في العام الدراسي الجديد، من سياسات الامتحانات إلى خطة جديدة لدروس اللغة العربية والتربية الإسلامية. تهدف هذه التغييرات إلى تحسين جودة التدريس، ورفاهية الطلاب، والقدرة التنافسية الوطنية.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته قبل بدء العام الدراسي 2025-2026 يوم الاثنين، 25 أغسطس.

أهم التغييرات

الامتحانات: تم إلغاء الاختبارات المركزية في نهاية الفصل الدراسي الثاني، وستقوم المدارس بإجراء تقييماتها الخاصة. ستبقى الاختبارات المركزية فقط في الفصلين الأول والثالث. يهدف هذا التعديل إلى تنويع أساليب التقييم وتعزيز رفاهية الطلاب.

اختبار الكفاءة الموحد: أعلنت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، عن اختبار كفاءة موحد جديد لقياس مهارات اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات للصفوف من 4 إلى 11 في المدارس الحكومية. ستغطي المرحلة الأولى 26,000 طالب.

التعلم القائم على المشاريع: ستشمل المرحلة الثانية من نظام التعلم والتقييم القائم على المشاريع (PBLA) جميع طلاب الحلقة 2 في المدارس التي تتبع منهاج الوزارة. كانت المرحلة الأولى قد شملت 127,500 طالب في 350 مدرسة.

اللغة العربية والتربية الإسلامية: سيُخصص وقت تدريس إضافي للغة العربية والتربية الإسلامية، خاصة لطلاب رياض الأطفال والحلقة 1. سيخضع طلاب الصف الأول في 100 مدرسة لاختبار تقييم أساسي في اللغة العربية لتوجيه برامج الدعم المخصصة لهم.

مبادرات الصحة والرياضة: سيتم إطلاق برنامج جديد للتربية البدنية، والرياضة، والصحة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما في ذلك البطولات الرياضية، وإعادة هيكلة دروس التربية البدنية، وتوفير خيارات وجبات صحية.

الذكاء الاصطناعي (AI): سيتم للمرة الأولى في الإمارات إدخال منهج للذكاء الاصطناعي تم تطويره محليًا. سيقوم حوالي 1,000 معلم بتطبيقه في جميع الصفوف لإعداد الطلاب للاستخدام المسؤول والفعال للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والوظائف المستقبلية.

دعم المدارس والمعلمين

مدارس جديدة ومعلمون جدد: سيتم افتتاح 9 مدارس جديدة في مختلف أنحاء الإمارات لاستقبال أكثر من 25,000 طالب، وسينضم أكثر من 800 معلم جديد إلى المدارس الحكومية. كما تم صيانة وتجهيز أكثر من 460 مدرسة، وتخصيص 5,500 حافلة، وطباعة 10 ملايين كتاب مدرسي، وتوزيع 47,000 جهاز حاسوب محمول.