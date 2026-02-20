"التعليم الرقمي" بالإمارات يحول"الجمعة"إلـى لحظات عائلية

بالنسبة لمهناز، وهي أم في دبي، عادة ما تعني أيام الجمعة رحلة مدرسية تستغرق نصف ساعة إلى حرم جامعي يبعد كيلومترًا واحدًا بالكاد — كل ذلك ليوم دراسي قصير. لذلك عندما أعلنت مدرسة أطفالها عن خيار التعلم عبر الإنترنت في أول جمعة من الشهر الفضيل، شعرت براحة صغيرة ولكنها ذات مغزى.

“كان هذا أفضل قرار، وبسببه تمكن الجميع من قضاء صباح مريح للغاية،” قالت. “مع صلاة الجمعة وجداول رمضان، فإن الوقت الذي يقضى في المدرسة وعلى الطريق لا يستحق العناء حقًا.”

قالت إن أطفالها، الذين يدرسون في الصف الثاني عشر والسابع، لم يتلقوا دروسًا عبر الإنترنت، ولكن كان عليهم إكمال المهام التي كلفهم بها معلمو المواد الخاصة بهم.

“طُلب منهم أيضًا نشر شيء على فرق المواد كإقرار بالحضور،” قالت. “لقد تلقوا تعليمات واضحة حول كيفية إكمال واجباتهم وكيف سيتم تقييمهم. وهكذا، تمت الدراسة ولكنهم حصلوا أيضًا على وقت للاسترخاء والراحة بعد وجبة السحور.”

قدمت عدة مدارس لأولياء الأمور خيار السماح لأبنائهم بحضور الفصول الدراسية عبر الإنترنت أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك في الإمارات. وبالنسبة للكثيرين مثل مهناز، كان هذا بمثابة راحة كبيرة حيث أتاح لهم الفرصة للراحة وإعادة شحن طاقتهم أثناء الصيام من الفجر حتى الغروب.

خطوة مرحب بها

قالت الأم كيت جوزيف إن مدرسة أطفالها أرسلت إليها استبيانًا الأسبوع الماضي لتسألها عما إذا كانت ترغب في اختيار التعليم عبر الإنترنت يوم الجمعة. “أنا لا أصوم، لكنني أعرف أصدقاء يصومون، وكنت أعلم مدى الراحة التي سيوفرها التعليم عبر الإنترنت،” قالت. “لذلك، اخترت خيار التعليم عبر الإنترنت. أعطتنا المدرسة لاحقًا خيار الذهاب إلى المدرسة شخصيًا أو إكمال المهام عبر الإنترنت.”

قالت إن أطفالها كانوا سعداء للغاية يوم الجمعة بالنوم لفترة أطول قليلاً وإكمال مهامهم براحة. وبالمثل، قالت شبنا إبراهيم، وهي أم في دبي، إن أحد أطفالها كان لديه خيار التعليم عبر الإنترنت، لكن طفلها الثاني، الذي يدرس في المرحلة الابتدائية، كان عليه الذهاب إلى المدرسة شخصيًا.

"بالنسبة لي، لم يكن الأمر يستحق القيادة طوال الطريق إلى المدرسة فقط من أجل ابنتي البالغة من العمر خمس سنوات،” قالت. “لذا، قررنا البقاء في المنزل. وهذا يعني عناقًا طويلاً إضافيًا بعد السحور. كما قررت ابنتي الصغرى محاولة الصيام لأنه كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لها أثناء حضور المدرسة.”

حركة مرور أقل

حتى بين العائلات التي لم يكن لديها خيار الفصول الدراسية عبر الإنترنت، كان التأثير ملحوظًا. اصطحبت المغتربة الهندية طيبة أنور أطفالها في الصف الثاني عشر والصف الثاني إلى المدرسة صباح يوم الجمعة. “ابنتي الكبرى لا تحب المدرسة عبر الإنترنت، لذا كانت سعيدة بالذهاب،” قالت. “ربما كانت ابنتي الصغرى ترغب في البقاء في المنزل ولكن لم يُمنح لنا خيار الحصول على جلسة عبر الإنترنت.”

وأضافت أن حركة المرور كانت سلسة للغاية من منزلها في مردف. “أعتقد أنه نظرًا لأن العديد من الطلاب كان لديهم خيار المدرسة عبر الإنترنت، كانت الرحلة بأكملها من المنزل إلى المدرسة سهلة للغاية،” قالت. “عادة ما تستغرق الرحلة حوالي 25 دقيقة ولكن اليوم استغرقت بالكاد 12 إلى 15 دقيقة.”

بالنسبة للعديد من الآباء، لم يكن يوم الجمعة المرن يتعلق فقط بتجنب الازدحام المروري. بل كان يتعلق بتخفيف إيقاع رمضان — الموازنة بين الالتزامات المدرسية والصيام والصلاة والوقت العائلي.