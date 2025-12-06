التعليم الخاص يشهد تقدماً كبيراً برأس الخيمة

ساهمت هذه الاستراتيجيات في تحسينات قابلة للقياس في أداء المدارس. تقدمت عدة مدارس كانت مصنفة سابقًا على أنها "مقبولة" إلى فئات أعلى بعد خطط تطوير مستهدفة وإشراف دقيق من فرق العمل المكلفة بمراقبة التقدم. عندما لم يلب أداء التدريس المعايير المطلوبة، تم إعادة تعيين الموظفين لضمان بقاء تعلم الطلاب محميًا. قال الدكتور النقبي: "الطالب يبقى جوهر العملية التعليمية. يجب أن يكون تحسين النتائج دائمًا هو الأولوية."