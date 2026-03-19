"التعلم عن بُعد"..مدارس الإمارات تتغلب على تحدي "المسافات والتوترات"

مع إعادة تشكيل الإجراءات الاحترازية للروتين اليومي في جميع أنحاء الإمارات، سيسجل العديد من طلاب المدارس والجامعات مرة أخرى الدخول إلى الفصول الدراسية الافتراضية — بعضهم من على بعد آلاف الكيلومترات.

أعلنت السلطات المختصة أن الفصول الدراسية عبر الإنترنت ستستمر في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين بعد انتهاء عطلة الربيع لضمان سلامة الطلاب والحفاظ على استمرارية التعليم.

انتقلت الفصول الدراسية لأول مرة عبر الإنترنت في 2 مارس بعد أن شنت إيران هجمات على دول الخليج، بما في ذلك الإمارات، مما دفع السلطات إلى تقديم عطلة الربيع للطلاب والموظفين التعليميين من 9 مارس إلى 22 مارس.

بالنسبة للعائلات التي سافرت إلى الخارج خلال العطلة، فإن تمديد التعلم عن بعد يعني أنه يمكنهم البقاء في بلدانهم الأصلية بينما يواصل الأطفال حضور الدروس عبر الإنترنت. وتؤكد المدارس والجامعات أن منصاتها الرقمية جاهزة لدعم التعلم من أي مكان، حتى مع قيامها بتعديل جداول التقييم بهدوء لتخفيف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور.