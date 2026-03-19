"التعلم عن بُعد"..مدارس الإمارات تتغلب على تحدي "المسافات والتوترات"

مع إعادة تشكيل الإجراءات الاحترازية للروتين اليومي في جميع أنحاء الإمارات، سيسجل العديد من طلاب المدارس والجامعات مرة أخرى الدخول إلى الفصول الدراسية الافتراضية — بعضهم من على بعد آلاف الكيلومترات.
أعلنت السلطات المختصة أن الفصول الدراسية عبر الإنترنت ستستمر في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين بعد انتهاء عطلة الربيع لضمان سلامة الطلاب والحفاظ على استمرارية التعليم.
انتقلت الفصول الدراسية لأول مرة عبر الإنترنت في 2 مارس بعد أن شنت إيران هجمات على دول الخليج، بما في ذلك الإمارات، مما دفع السلطات إلى تقديم عطلة الربيع للطلاب والموظفين التعليميين من 9 مارس إلى 22 مارس.
بالنسبة للعائلات التي سافرت إلى الخارج خلال العطلة، فإن تمديد التعلم عن بعد يعني أنه يمكنهم البقاء في بلدانهم الأصلية بينما يواصل الأطفال حضور الدروس عبر الإنترنت. وتؤكد المدارس والجامعات أن منصاتها الرقمية جاهزة لدعم التعلم من أي مكان، حتى مع قيامها بتعديل جداول التقييم بهدوء لتخفيف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور.
قالت إليزابيث لامب، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في نورث أنجليا إديوكيشن، إن مدارس المجموعة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة قد استعدت مبكرًا للانتقال.
“تظل سلامة طلابنا ورفاهيتهم واستمرارية تعلمهم أولوياتنا الواضحة. في مدارسنا الأربع في الإمارات، نحن مستعدون جيدًا للانتقال بسلاسة إلى التعلم عن بعد باتباع توجيهات وزارة التربية والتعليم. يتمتع معلمونا وطلابنا بخبرة في التعلم عبر الإنترنت، وقد وضعنا بالفعل خططًا واضحة لضمان بقاء الدروس جذابة ومنظمة ومتسقة من اليوم الأول للفصل الدراسي الجديد.”
وأضافت أن الطلاب سيكونون قادرين على متابعة جدولهم الزمني المعتاد عبر الإنترنت، حتى لو كانوا خارج البلاد مؤقتًا.
“سيتمكن الطلاب من الوصول إلى جدولهم الزمني الكامل عن بعد، أينما كانوا في العالم، بدعم من معلميهم بالإضافة إلى موارد عالية الجودة وملاحظات منتظمة. سنواصل تتبع الحضور والمشاركة والتقدم عن كثب، مع اتباع نهج مدروس ومرن يراعي اختلاف المناطق الزمنية والظروف العائلية.”
في الوقت نفسه، تقر المدارس بأن التعلم عن بعد يمكن أن يجلب تحديات عملية للعائلات التي توفق بين العمل، ومشاكل الاتصال، والأطفال الذين يدرسون في المنزل.
“نتفهم أن هذه الفترة قد تشكل تحديات عملية للعائلات، وخاصة للآباء العاملين. ستقدم مدارسنا جدولًا متوازنًا، وتوقعات مناسبة للعمر، ودعمًا مستمرًا من المعلمين والفرق الرعوية، حتى يتمكن الطلاب من البقاء متحفزين ومتصلين بينما تدير العائلات مسؤولياتها الأوسع،” أضاف لامب.
في المدرسة السويسرية العلمية الدولية بدبي، يقول القادة إن الانتقال كان سلسًا نسبيًا لأن أدوات التعلم الرقمي كانت مستخدمة على نطاق واسع قبل التحول.
قال براين كليري، رئيس المرحلة الثانوية في المدرسة، إن المنصات الراسخة ساعدت في الحفاظ على الاستمرارية.
“سيستمر التعلم عن بعد من خلال منصاتنا الإلكترونية المعتمدة، ManageBac و Microsoft Teams. وبما أن هذه المنصات مدمجة بالفعل في المدرسة، فإن الطلاب والموظفين واثقون وملمون باستخدامها.”
وقال إن الروتين الذي اتبعه الطلاب قبل العطلة سيستمر في مساعدتهم على البقاء منظمين.
“كان الانتقال إلى التعلم عن بعد قبل عطلة الربيع سلسًا، وسنحافظ على نفس الهياكل والتوقعات والروتين. سيدعم هذا الاتساق استمرارية التعلم ويسمح للطلاب والمعلمين بالبقاء مركزين ومنظمين.”
مع تسجيل دخول العديد من الطلاب من مواقع مختلفة، يتم أيضًا تسجيل الدروس للسماح بالمرونة.
“نحن ندرك تمامًا أن ظروف كل عائلة مختلفة. لدعم ذلك، سيتم تقديم التعلم من خلال دروس مباشرة، مع تسجيلها ومشاركتها مع الطلاب وأولياء الأمور. وهذا يمكّن الطلاب من الوصول إلى التعلم بمرونة، مما يسمح للعائلات بإدارة الجداول الزمنية حول التزامات العمل أو اختلافات المناطق الزمنية،” قال كليري.
يتم أيضًا تكييف أساليب التقييم حتى يتمكن الطلاب من الاستمرار في إظهار التقدم دون ضغوط إضافية.
“كمدرسة IB، نستخدم مجموعة من أساليب التقييم. ستستمر التقييمات القائمة على المشاريع كما هو مخطط لها، بينما سيتم تكييف التقييمات التجميعية التقليدية إلى مهام تكوينية،” أضاف.
أجرت الجامعات أيضًا تعديلات مماثلة.
في حرم BITS Pilani دبي، تم تقديم الفصول الدراسية عبر الإنترنت مبكرًا مع تطور الوضع الإقليمي.
قال البروفيسور سوري بانيرجي، مدير الحرم الجامعي، إن التحول سمح للجدول الأكاديمي بالاستمرار دون انقطاع.
“انتقلنا إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت مبكرًا مع بدء تطور الوضع الإقليمي. وبما أن التدريس كان جاريًا بالفعل، فقد تم التحول بسرعة لضمان عدم حدوث أي انقطاع في الجدول الأكاديمي.”
وأضاف أنه تم توفير المرونة للطلاب الذين قد يكونون حاليًا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
“لقد راعينا أيضًا الطلاب الذين قد يكونون مسافرين أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة مؤقتًا، وقدمنا المرونة عند الحاجة. مع اقتراب الامتحانات في أبريل، كان الحفاظ على الاستمرارية أمرًا مهمًا، وبشكل عام، كان الانتقال سلسًا ومُدارًا بشكل جيد.”
تؤكد الجامعات الأخرى في الدولة أيضًا أن أولويتها هي ضمان المرونة والرفاهية والتقدم الأكاديمي دون انقطاع لجميع الطلاب، بغض النظر عن الموقع.
قالت البروفيسورة لين بي جاك، نائبة مدير جامعة هيريوت وات دبي: “نتوقع استئناف التعلم عبر الإنترنت اعتبارًا من 23 مارس وقد قمنا بتكييف استراتيجيات تقييم الطلاب لدينا وفقًا لذلك. كما تم نقل جميع خدمات الجامعة الأخرى، بما في ذلك الإدارة وخدمات الطلاب، عبر الإنترنت وتعمل عن بُعد، حسب الاقتضاء.”
وأضاف: “تماشيًا مع مجتمعنا المتنوع عالميًا، ندرك أن بعض الطلاب والموظفين قد يختارون الوصول إلى التدريس والعمل عن بُعد من الخارج أو من مواقع بديلة، اعتمادًا على الظروف الفردية. في الوقت نفسه، لا يزال جزء كبير من مجتمعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ويواصل المشاركة بنشاط في التعلم والعمليات المحلية عبر الإنترنت. لدعم سلامة ورفاهية مجتمعنا، قمنا بوضع بند مؤقت لإعادة التوطين لزملائنا الذين يعتزمون السفر دوليًا. تدعم الجامعة ترتيبات العمل عن بُعد، وسنقوم بإجراء التعديلات المعقولة حسب الحاجة.”