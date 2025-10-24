"التعاطف قبل الدرجات": مدارس الإمارات تحول الحزن إلى قوة وتدعم الطلاب بعد الفقدان

عندما تضرب مأساة مجتمعاً مدرسياً، يتذكر المعلمون حقيقة مفادها أن المؤسسات التعليمية هي أكثر من مجرد أماكن للتعلم؛ إنها عائلات يربطها الاهتمام والترابط.

بعد وفاة فيشناف كريشناكومار المفاجئة، وهو خريج حديث يبلغ من العمر 18 عاماً اشتهر بين أقرانه بقيادته وحنانه، بدأ التربويون في جميع أنحاء الإمارات بالتفكير في كيفية مساعدة الطلاب على التكيف مع الفقدان، خاصة عندما يكون قريباً منهم.1

يقول المعلمون وقادة المدارس إن وفاة زميل أو صديق أو فرد من العائلة يمكن أن تكون مزعجة للغاية بالنسبة للشباب الذين قد لا يمتلكون اللغة العاطفية لفهم ما حدث.

ومع ذلك، غالباً ما يبدأ الشفاء في الفصول والممرات بأبسط اللفتات: شريط يُربط على شجرة، رسالة في سجل الذكريات، أو ملاحظة هادئة تُترك في صندوق "فضفض لي" (Hear Me Out).

ويؤكدون أن هذه الأفعال البسيطة ليست مجرد رموز للذكرى، بل هي مسارات للفهم، وطرق لطيفة للقلوب الشابة للحزن، والتواصل، وإيجاد الأمل من جديد في نهاية المطاف.

المدارس عائلات

تقول ليزا جونسون، مديرة الأكاديمية الأمريكية للبنات (AAG): "المدارس مثل العائلات؛ عندما يعاني فرد من فقدان، يشعر المجتمع بأكمله بذلك". وتضيف: "لقد شعرنا بذلك بعمق عندما فقدنا طالبة رائعة، وهي حصة، بسبب مرض السرطان قبل عدة سنوات".

للمساعدة في مواجهة الفقد، تقول جونسون إن المدرسة أنشأت مساحة للذكرى حيث يمكن للأطفال التعبير عن عواطفهم بالكلمات والإيماءات. "دعوناهم لكتابة رسائل وذكريات في دفتر عنها، وربط أشرطة صفراء مع ملاحظات شخصية على شجرة الذكرى. هذه اللفتات الصغيرة والصادقة خلقت مساحة للشفاء والتواصل".

الأولوية للحزن قبل الدرجات

لكن الحزن زار المدرسة بطرق أخرى. تتذكر جونسون حادثة حديثة فقدت فيها إحدى طالباتها والدها وشقيقها في الأسبوع نفسه. "في مثل هذه اللحظات، لا يمكن أن تكون الأكاديميات هي الأولوية. ما يهم أكثر هو التعاطف، والمرونة، وخلق مساحة آمنة للطلاب ليحزنوا ويعيدوا بناء قوتهم العاطفية".

في مدارس الإمارات، يساعد نهج منظم ولكنه شخصي للغاية في تحديد ودعم الطلاب الذين يعانون عاطفياً. "يستخدم فريق الرفاهية لدينا نظام فرز لتحديد ودعم الطلاب الذين يواجهون ضائقة عاطفية كبيرة. يتم إقرانهم بشخص بالغ موثوق به يحافظ على زيارات تفقدية منتظمة. يقدم مستشارونا دعماً عاطفياً فورياً ومستمراً، وعند الحاجة، نصل العائلات بمتخصصين خارجيين".

كما يتم إرشاد المعلمين حول كيفية الاستجابة بحساسية. "يتلقون توجيهاً حول كيفية تعديل التوقعات، مما يسمح بالمرونة في عبء العمل، والحضور، والمشاركة. كما نساعد زملاء الصف على فهم كيفية إظهار الرعاية وإدماج زميلهم دون إرباكه".

وأضافت جونسون أن المدرسة تستمر في متابعة الطلاب الحزينين بعد فترة طويلة من الفقد الأولي. "تستمر الزيارات التفقدية الدورية بمرور الوقت، خاصة حول الذكريات السنوية أو التواريخ الهامة، مما يضمن ألا يشعر الطالب أبداً بأنه منسي أو متخلف. العلاج بالفن هو أيضاً أداة قوية للطلاب للتعبير عن حزنهم".

وتقول إن نهج مدرستها يقوم على التعاطف والمجتمع. "عندما يرى الأطفال معلميهم وأصدقائهم يحيطونهم برعاية حقيقية، يبدأون في إيجاد طريقهم للعودة - عاطفياً وأكاديمياً".

وقد ردد قادة مدارس آخرون مشاعر مماثلة، مؤكدين أن الرفاهية العاطفية يجب أن تكون لها الأسبقية عند وقوع مأساة.

خلق مساحات آمنة للتعبير

يقول بهانو شارما، مدير مدرسة وودليم بارك في الجرف، عجمان، إن العديد من الطلاب - وخاصة الأولاد - يجدون صعوبة في التعبير عن حزنهم. "بما أن الطلاب ليسوا دائماً صريحين ومنفتحين بشأن حزنهم، خاصة الأولاد، لدينا صناديق 'فضفض لي' (Hear Me Out) موضوعة في جميع أنحاء الحرم المدرسي حيث يمكنهم ترك همومهم وأفكارهم في حال احتاجوا إلى الدعم".

يشرح شارما أن معلم الفصل هو خط الدعم الأول. "إنهم يتفهمون الحاجة والاهتمام المطلوبين في حالة الحزن. جنباً إلى جنب مع مستشار المدرسة، يتواصل القادة الكبار مع أعضاء الفصل ويوجهونهم لضمان تقديم كلماتهم وأفعالهم ودعمهم لمن يحتاجه".

دعم الأقران عبر الإرشاد

تدير المدرسة أيضاً مبادرة إرشاد فريدة تسمى "فصلي المُتَبَنّى" (MAC)، حيث يهتم الطلاب الكبار بالاحتياجات الشخصية والاجتماعية والعاطفية لزملائهم الأصغر سناً. "يدعمونهم بانتظام على مدار العام، وخاصة إذا تطلب الموقف انتباهاً خاصاً".

بالنسبة لمن يتخلفون أكاديمياً بسبب الضيق العاطفي، يتم تقديم مساعدة إضافية. "ننظم فصول دعم إضافية ونخصص صديقاً للطالب الذي يحتاج إلى مساعدة. وكجزء من إجراءاتنا الروتينية، نشارك معلومات 'لمن تتصل' مع طلابنا وأولياء أمورهم للتواصل، لأننا نؤمن بشدة بأن 'الأوقات الصعبة لا تدوم، لكن الأشخاص الأقوياء يفعلون ذلك'".

القوة الشافية للاستماع والذكرى

أشار الخبراء إلى أن مثل هذه الأساليب التي يحركها التعاطف من قبل المدارس هي أمر بالغ الأهمية في مساعدة الطلاب على استعادة الاستقرار العاطفي.

أشار غيريش هيمناني، مدرب الحياة والمعالج بالطاقة المقيم في دبي، إلى أن تأثير الخسارة يمتد إلى ما هو أبعد من العائلة المباشرة. "عندما يفقد شاب صديقاً، فإن ذلك يؤثر على المجتمع بأكمله. في مثل هذه اللحظات، من المهم أن يتكاتف المعلمون وأولياء الأمور لخلق جو من الرعاية والتفهم".

ويقول إن كل طفل يعالج الحزن بشكل مختلف. "قد يرغب البعض في التحدث، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى التفكير الهادئ. ما يهم أكثر هو منحهم مساحة آمنة حيث يمكنهم التعبير عن عواطفهم بحرية، مع العلم أنهم سيُسمعون دون حكم. الاستماع المتعاطف يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً في مساعدتهم على الشفاء بوتيرتهم الخاصة".

وأكد هيمناني أن الذكرى والطقوس المشتركة تلعب دوراً رئيسياً في الشفاء الجماعي. "عندما يجتمع الطلاب لتكريم صديقهم – من خلال إهداءات صغيرة، أو رسائل، أو ذكريات مشتركة – فإن ذلك يساعدهم على الاحتفال بالحياة التي لامست حياتهم وإيجاد العزاء في الشفاء الجماعي".