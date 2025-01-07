تعليم
"التربية" تعلن جدول نتائج الفصل الدراسي الأول 2024-2025
يمكن الاطلاع على الدرجات من خلال البوابة الإلكترونية للطلبة ابتداءً من الساعة 10 صباحاً في الأيام المقررة
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن جدول إعلان درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.
وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع ستكون متاحة يوم غدٍ الأربعاء 8 يناير، في حين ستكون نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الخميس 9 يناير، في حين سيتم إصدار نتائج الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر يوم الجمعة 10 يناير.
وبحسب الوزارة، يمكن للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على الدرجات عبر البوابة الإلكترونية للطلبة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً في الأيام المعنية، كما يمكن طباعة بطاقات الدرجات إلكترونياً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية عشرة صباحاً.