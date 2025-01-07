"التربية" تعلن جدول نتائج الفصل الدراسي الأول 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن جدول إعلان درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع ستكون متاحة يوم غدٍ الأربعاء 8 يناير، في حين ستكون نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الخميس 9 يناير، في حين سيتم إصدار نتائج الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر يوم الجمعة 10 يناير.