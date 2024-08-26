الانتقال إلى دبي: تجارب عائلات تبحث عن تعليم أفضل لأبنائها

قالت "جانسي أليكسا كامينز"، التي انضمت إلى مدرسة جيمس فاوندرز - البرشاء هذا العام: "إن الأمر يشكل تغييراً كبيراً بالنسبة لي، حيث أنني قادمة من مانيلا، وأعلم أن العديد من التحديات قد تنتظرني لأن هذا هو عامي الأول في المدرسة في الإمارات العربية المتحدة. إنه مزيج من القلق والإثارة".