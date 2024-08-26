الانتقال إلى دبي: تجارب عائلات تبحث عن تعليم أفضل لأبنائها
شعرت "جانيت سانتانا" بالقلق عندما أوصلت ابنتها إلى المدرسة هذا الصباح. ولم يكن ذلك لأن اليوم هو أول يوم بعد العطلة الصيفية الطويلة، بل لأنه يمثل أول يوم دراسي لابنتها في بلد جديد.
كانت الوافدة الفلبينية، التي تعيش في دبي منذ 14 عاماً، تحاول منذ سنوات إقناع ابنتها بالانضمام إليها في الإمارة. وكانت ابنتها التي نشأت في منزل أجدادها في مانيلا، مترددة في اتخاذ قرار المغادرة.
قالت جانيت، التي تعمل كمستشارة موارد بشرية في شركة معمارية وهندسية: "لقد نشأت ابنتي على يد أجدادها، وبدأت من فترة تشعر بوجود فجوة بين جيلها وجيلهم. وصارت تدرك تدريجياً أنه يمكنني أن أفهمها بشكل أفضل من أجدادها. شعرت وكأنني أتقدم بطلب الزواج من ابنتي وأنا أطلب منها أن تأتي لتكون معي في دبي! وقد وافقت في النهاية".
في نهاية المطاف، ما ساعدها على اتخاذ هذا القرار هو الزيارات إلى دبي في الفترة الأخيرة والرغبة في بدء حياة مهنية في مدينة توفر العديد من الفرص التعليمية.
قالت "جانسي أليكسا كامينز"، التي انضمت إلى مدرسة جيمس فاوندرز - البرشاء هذا العام: "إن الأمر يشكل تغييراً كبيراً بالنسبة لي، حيث أنني قادمة من مانيلا، وأعلم أن العديد من التحديات قد تنتظرني لأن هذا هو عامي الأول في المدرسة في الإمارات العربية المتحدة. إنه مزيج من القلق والإثارة".
وأضافت: "سأبدأ الدراسة في السنة العاشرة هذا العام، وبعد بضع سنوات، سيحين الوقت للالتحاق بالجامعة. يوجد في دبي العديد من المدارس الجيدة وفروع الجامعات الدولية الشهيرة، لذلك اعتقدت أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذه الخطوة الحاسمة".
وفي الوقت نفسه، قالت جانيت أنها كانت تبحث عن مدرسة جيدة لمدة عام تقريباً.
وأضافت: "لقد كنت أتواصل مع أولياء الأمور حول سمعة المدرسة وأقرأ عن الآراء وأتابع تقييمات المدارس. وأوصاني زملائي وأعضاء المجتمع الفلبيني بهذه المدرسة. كان الانتقال سلساً إلى حد ما على الرغم من أننا واجهنا بعض التحديات المتعلقة بالوثائق في الفلبين، ولكن لأنني بدأت الإجراءات في مارس، فقد اكتمل كل شيء في غضون شهرين."
انتقال عائلة بحثاً عن آفاق أفضل
وعلى نحو مماثل، انتقل عتيق الرحمن وعائلته مؤخراً من إسلام آباد إلى دبي سعياً وراء فرص أفضل وجودة حياة أعلى.
وأكد الوافد الباكستاني أنه يرى هذا التحول بمثابة فرصة للقاء أشخاص جدد وتجربة ثقافة مختلفة والتعلم في بيئة جديدة.
قال: "إنها فرصة لتوسيع آفاقك واكتساب خبرات فريدة، ولكن بدء مدرسة جديدة في بلد جديد هو تغيير كبير يجلب بطبيعة الحال مزيجاً من القلق والحماس. لذلك، كنا نعد ابننا ذهنياً لهذا التحول على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث سيبدأ السنة الرابعة هنا."
وأضاف: "إنه اليوم الأول من الدراسة في دبي، وهو يشعر ببعض التوتر. اخترت مدرسة جيمس فاوندرز لأنها اسم معروف وذات سمعة طيبة. تقدمت بطلبات إلى العديد من مدارس جيمس، ووجدت أن هذه المدرسة حاصلة على تصنيف "جيد جداً" وأن أسعارها معقولة مقارنة بالعديد من المدارس الأخرى."
منهج دراسي جديد في مدرسة جديدة
بالنسبة لـ "إيزا وحيد"، كان الأمر يشمل أيضاً الشعور بفرصة بداية جديدة، حيث انتقلت من مدرسة تتبع المنهج الهندي إلى مدرسة منهج بريطاني هذا العام، مما جعلها تشعر بالتوتر في البداية.
وأوضحت الطالبة البالغة من العمر 15 عاماً أن بدء مدرسة جديدة يعني تجربة أشياء جديدة وإعادة تعريف الذات.
قالت إيزا: "كنت أدرس منهج المجلس المركزي للتعليم الثانوي "CBSE" هذا العام، ولكنني أنا ووالدي قررنا الانتقال إلى المنهج البريطاني لأنني أرغب في المتابعة إلى المستوى المتقدم. أنا متأكدة من أنني مع مرور الوقت سأستقر وألتقي بالناس وأعتاد على الروتين".