الاستحمام بعد الرياضة: ضرورة صحية في مدارس الإمارات

وقالت "أبيلاشا سينغ"، مديرة مدرسة "شاينينج ستار" الدولية في أبو ظبي: "تتوفر دورات مياه حيث يمكن للطلاب تغيير ملابسهم، لكنهم لا يغيرون ملابسهم عادةً أثناء النهار. وبدلاً من ذلك، يأخذون ما يسميه الطلاب "نصف دش"، بعد دروس التربية البدنية، وهو غسل سريع ينظفون فيه وجوههم وشعرهم. وهذا أمر شائع في الغالب بين الأولاد. وبسبب الجدول الزمني الضيق، غالبًا ما يتعين على الطلاب الإسراع بعد دروس التربية البدنية. ونظرًا لأن الأطفال يتعرقون أثناء الأنشطة البدنية والرياضية، فمن المهم بالنسبة لهم مسح العرق بشكل صحيح لمنع نمو البكتيريا والحد من انتشار الجراثيم".