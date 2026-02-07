العلوم والرياضيات بالإنجليزية.. الإمارات تعزز تنافسية المدارس الخاصة

تبدأ المدارس الخاصة في الإمارات التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم تدريس مواد الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية في المسار المتقدم، اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، حسبما أفادت صحيفة الإمارات اليوم يوم السبت.

وفقاً لتعميم أُرسل إلى إدارات المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، سيتم تدريس هذه المواد باللغة الإنجليزية في الصف التاسع (المسار المتقدم)، مع التوسع التدريجي ليشمل الصفوف الأخرى ضمن جدول زمني مدته أربع سنوات، وصولاً إلى الصف الثاني عشر، بطريقة تضمن انتقالاً منظماً ومتوازناً في التنفيذ.

دعت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستعداد التام لتطبيق القرار، مؤكدة التزامها بتوفير جميع الموارد التعليمية المطلوبة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

كما أكدت الوزارة أن هذا النهج يركز على "توحيد لغة التدريس لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة.

ويهدف أيضاً إلى تعزيز استعداد الطلاب لمسارات التعليم العالي، ورفع مستوى تنافسيتهم الأكاديمية، وتسهيل الانتقال السلس بين المدارس الحكومية والخاصة، ومواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل والأهداف الاستراتيجية الوطنية."

وأوضح التعميم أن التنفيذ سيتبع مراحل محددة، بدءاً بتدريس مواد الرياضيات والعلوم (الفيزياء والكيمياء والأحياء) باللغة الإنجليزية في الصف التاسع في العام الدراسي القادم، ثم: