الإمارات: نتائج امتحانات محبطة لكثير من أولياء أمور الطلاب
استقبل أولياء الأمور والطلبة في الإمارات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الحكومية بمشاعر مختلطة، ففي حين عبر بعض أولياء الأمور عن غضبهم وإحباطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفظ آخرون بمشاعرهم لأنفسهم.
وكان المصدر المشترك لعدم الرضا هو مواد مثل الرياضيات والعلوم واللغة العربية، حيث حصل عدد قليل من الطلاب على الدرجات الكاملة، حيث عزا الكثيرون النتائج إلى صعوبة الامتحانات.
صدور نتائج غير متوقعة
وفاجأت وزارة التربية والتعليم الكثيرين بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 قبل الموعد المتوقع، حيث كان من المقرر في البداية إعلان النتائج بين 13 و17 يناير، إلا أن نتائج طلاب الصفوف من الأول إلى الرابع تصدر يوم الأربعاء 8 يناير 2025، ثم طلاب الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم 9 يناير، ثم طلاب الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر يوم 10 يناير 2025.
"فارس أ"، طالب إماراتي في الصف الثامن، كان من بين العديد من الطلاب الذين حصلوا على نتائجهم مبكرًا. وقال إنه على الرغم من أدائه الأكاديمي المتدني، إلا أنه عازم على التحسن. وأضاف: "نجحت في جميع المواد باستثناء العلوم، حيث حصلت على تقدير راسب".
وأضاف الطالب الذي حصل على نتيجته يوم الخميس: "كنت أعاني في الرياضيات والعلوم، وكلا المادتين صعبتان، والامتحانات أكثر صعوبة، لكنني سأعمل جاهدا لتحسين مستواي في الفصول الدراسية القادمة". كما أشار إلى أن 20 طالبا في فصله حصلوا على درجة الرسوب في العلوم.
"صدمت من النتيجة"
ومن المثير للاهتمام أن حتى الطلاب الذين حصلوا على تقديرات ممتازة في معظم موادهم واجهوا استياءً من جانب والديهم.
أعربت منى والدة طالبة في الصف الرابع بمدرسة حكومية في منطقة البرشاء عن قلقها بشأن درجات ابنتها، وأوضحت أن ابنتها حصلت على تقديرات ممتازة في جميع المواد، لكنها حصلت على تقديرات منخفضة في مواد الأنشطة، ومعظمها لم يتم دراستها خلال الفصل الدراسي.
"سأذهب إلى المدرسة للقاء مدير المدرسة بخصوص درجات ابنتي"، قالت منى.
ومثلها كمثل منى، لم تكن إيمان سعيدة بالنتائج. وقد أعربت إيمان، وهي أم لطفلين، عن صدمتها عندما حصل طفلاها على درجات راسب في أكثر من ثلاث مواد. وقالت: "أتابعهما دائمًا في أداء واجباتهما المدرسية وأنشطتهما الدراسية، لذا صدمت بهذه النتيجة".
ورغم خيبة أملها، تظل إيمان متفائلة. وتقول: "سأواصل تعليمهم بجدية أكبر وأتمنى أن يتحسنوا. لا تزال هناك فرصة (للتحسن)، حيث إننا في بداية العام الدراسي فقط".
"جاهز للكلية"
وفي الوقت نفسه، أعربت مريم، وهي أم إماراتية، عن ارتياحها لأن ابنتها حققت أداءً أفضل من المتوقع في الصف الرابع. وقالت: "كنت أتوقع أن تفشل ابنتي في الرياضيات".
"لكن بعد نقلها إلى مدرسة حكومية من منهج مختلف، كنت أعلم أنها ستواجه بعض التحديات. ومع ذلك، فإن درجاتها في الغالب هي A وB. إن النجاح في الرياضيات ليس رائعًا، لكنه أفضل من الرسوب".
وتحدثت مريم أيضاً عن قلق ابنتها بشأن النتائج، قائلة: "عندما أخبرتها أن النتائج ستصدر اليوم، كانت قلقة للغاية لدرجة أنها لم تتناول وجبة الإفطار، سأفاجئها بهدية عندما تعود إلى المنزل"، موضحة.
كما أعرب حميد عادل، وهو طالب إماراتي يبلغ من العمر 17 عامًا في الصف الثاني عشر، عن ارتياحه بعد حصوله على نتائجه. واعترف قائلاً: "لم أنم طوال الليل. واصلت الصلاة وإرسال الرسائل إلى أصدقائي وعائلتي، أطلب منهم الدعاء لي. كان الوقت ثقيلًا للغاية حتى الساعة 10 صباحًا".
وعندما ظهرت النتائج، كان حميد فخوراً بأدائه. وقال: "أنا فخور بنفسي. جميع درجاتي أعلى من C"، وأضاف: "أعتقد أنني جاهز للالتحاق بالجامعة".