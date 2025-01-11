الإمارات: نتائج امتحانات محبطة لكثير من أولياء أمور الطلاب

وفاجأت وزارة التربية والتعليم الكثيرين بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 قبل الموعد المتوقع، حيث كان من المقرر في البداية إعلان النتائج بين 13 و17 يناير، إلا أن نتائج طلاب الصفوف من الأول إلى الرابع تصدر يوم الأربعاء 8 يناير 2025، ثم طلاب الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم 9 يناير، ثم طلاب الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر يوم 10 يناير 2025.