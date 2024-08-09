الإمارات: منح ومكافآت شهرية لطلبة الدراسات الإسلامية
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن تقديم منحة دراسية لطلبة الدراسات الإسلامية من مواطني الدولة، وذلك بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
وستقدم الجامعة عدداً من المنح الدراسية في دورة الدراسات الإسلامية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وستشمل المنحة تغطية رسوم الدراسة طوال مدة الدورة وتوفير السكن والمواصلات، كما سيحصل الطلاب على مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم طوال مدة الدراسة.
ويتاح بعد التخرج (بعد استيفاء كافة الشروط) توظيف الطالب في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
استيفاء معايير
يجب على المتقدمين استيفاء معايير معينة ليكونوا مؤهلين للحصول على المنحة الدراسية، وهي كما يلي:
يجب على الطلبة الحصول على معدل 90% أو أعلى في شهادة الدراسة الثانوية.
أن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 1200 درجة في اللغة العربية في اختبار الإمارات القياسي (EmSAT).
يجب على المتقدمين الحصول على ما لا يقل عن 950 درجة في اللغة الإنجليزية أو الاختبارات المعادلة مثل IELTS و TOEFL.
يجب على المتقدمين اجتياز المقابلة الشخصية
الأدوار والمسؤوليات
للاستفادة من المنحة الدراسية طوال مدة الدورة، يجب على الطلاب الوفاء بالمسؤوليات التالية:
الحفاظ على معدل تراكمي لا يقل عن 3.6 طوال الدورة
حفظ ثمانية أجزاء أثناء الدورة
اجتياز الندوات العامة التي تقيمها هيئة الشؤون العامة
سنوات الدراسة
سيتم تطبيق المنحة الدراسية على الطلاب المسجلين في السنوات الخمس القادمة.
بالنسبة للمتقدمين في عام 2024، تكون المنحة صالحة حتى عام 2028
بالنسبة للمتقدمين في عام 2025، تكون المنحة صالحة حتى عام 2029
بالنسبة للمتقدمين في عام 2026، تكون المنحة صالحة حتى عام 2030
بالنسبة للمتقدمين في عام 2027، تكون المنحة صالحة حتى عام 2031
ويمكن للطلبة التسجيل عبر موقع الجامعة أو من خلال رمز الاستجابة السريعة الموجود على منصات التواصل الاجتماعي للأوقاف.
وأعلنت الهيئة عن المبادرة بهدف إعداد كادر وطني يتولى مسؤولية الجانب الشرعي في الدولة استناداً إلى مرجعيات دينية وعلمية.
ويهدف البرنامج أيضاً إلى إعداد المواطنين للالتحاق بالوظائف الدينية في الدولة، مع تزويد المجتمع الإماراتي بـ"كوادر مؤهلة قادرة على تعزيز الوعي الديني ونشر قيم المواطنة والقيم الإسلامية"، كما يهدف إلى نشر قيم التسامح والتعايش في الدولة.