الإمارات: منح ومكافآت شهرية لطلبة الدراسات الإسلامية

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن تقديم منحة دراسية لطلبة الدراسات الإسلامية من مواطني الدولة، وذلك بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وستقدم الجامعة عدداً من المنح الدراسية في دورة الدراسات الإسلامية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وستشمل المنحة تغطية رسوم الدراسة طوال مدة الدورة وتوفير السكن والمواصلات، كما سيحصل الطلاب على مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم طوال مدة الدراسة.

ويتاح بعد التخرج (بعد استيفاء كافة الشروط) توظيف الطالب في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.