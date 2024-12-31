الإمارات: معايير قبول جديدة لتعزيز فرص التعليم العالي
أصبح بإمكان مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن وضع معايير القبول الخاصة بها، وذلك بعد توجيهات صدرت مؤخراً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
النهج المرن يهدف إلى زيادة عدد المسجلين من الطلاب عن طريق تقديم فرص أكثر لهم لاتباع مسارات أكاديمية تتناسب مع إمكانياتهم الشخصية، مما يساهم في إعدادهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل.
التوجيهات تضع المبادئ الأساسية للمؤسسات التعليمية العليا من أجل إنشاء أو تبني معايير قبول خاصة بها لدرجات البكالوريوس، الدبلومات العليا، الدبلومات، المؤهلات الجزئية، والوحدات التعليمية القصيرة (المستويين 4 و5 وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات).
وقال أحمد إبراهيم السعدي القائم بأعمال مساعد وكيل قطاعات عمليات التعليم العالي مدير إدارة دعم التعليم الدولي والبعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تحديث المعايير التوجيهية للقبول في مؤسسات التعليم العالي يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع الجامعات وتمكينها من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع تطلعات الطلبة.
وقال إن هذا النهج المرن سيساهم في زيادة التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير المزيد من الفرص لهم لمتابعة المسارات الأكاديمية التي تتناسب مع قدراتهم، كما يأخذ في الاعتبار التخصصات التي ينوي الطلبة دراستها، وضمان عدم تأثير المواد غير ذات الصلة على القبول في مؤسسات التعليم العالي. وسنواصل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق البرامج والمبادرات المتخصصة التي تساهم في توفير الفرص التعليمية لجميع الطلبة، مع ضمان توافق مسيرتهم الأكاديمية مع مسارهم المهني بعد التخرج.
لم يعد مجموع درجات الثانوية العامة إلزامياً
يوضح التحديث أن درجات الثانوية العامة لم تعد شرطاً إلزامياً للقبول في مؤسسات التعليم العالي، مما يسمح لها بقبول الطلاب على أساس درجات المواد ذات الصلة بالتخصص الذي اختاروه.
علاوة على ذلك، قد تشترط الجامعات على الطلاب الذين يتقدمون لبرامج الماجستير أو الدكتوراه أن يكون لديهم مؤهل أكاديمي من المستوى السابق، وذلك وفقاً للمنظومة الوطنية للمؤهلات 2024.
وجاء في التحديث أيضاً أن درجات المرحلة الثانوية هي درجات المناهج التعليمية المعتمدة في دولة الإمارات، وتحديداً المسار المتقدم أو ما يعادله وفقاً لما هو مبين في مصفوفة وزارة التربية والتعليم.
متطلبات جديدة للغة الإنجليزية
الطلاب الذين درسوا المناهج الدراسية باللغة الإنجليزية خارج إطار وزارة التربية والتعليم غير مطالبين بإثبات كفاءتهم في اللغة الإنجليزية. ومع ذلك، يجب على الطلاب الذين درسوا مناهج غير إنجليزية إثبات كفاءتهم من خلال اجتياز اختبارات معيارية معترف بها دولياً، كما تحددها الجامعة.ن
بالنسبة للطلبة الذين درسوا خارج إطار الوزارة، يمكن تقييم كفاءتهم في المواد المتعلقة بالتخصص المطلوب بناءً على معايير تحددها الجامعة.
قد تقدم الجامعات قبولاً مشروطاً، مما يتطلب من الطلاب إكمال برامج تحضيرية أو إصلاحية لضمان إتقانهم للمواد، دون النظر إلى المعدل العام للثانوية العامة كشرط للقبول.
ومن المستحسن التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة لضمان استيفاء جميع المتطلبات وفقاً للوائح المعمول بها.