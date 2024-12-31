الإمارات: معايير قبول جديدة لتعزيز فرص التعليم العالي

وقال إن هذا النهج المرن سيساهم في زيادة التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير المزيد من الفرص لهم لمتابعة المسارات الأكاديمية التي تتناسب مع قدراتهم، كما يأخذ في الاعتبار التخصصات التي ينوي الطلبة دراستها، وضمان عدم تأثير المواد غير ذات الصلة على القبول في مؤسسات التعليم العالي. وسنواصل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق البرامج والمبادرات المتخصصة التي تساهم في توفير الفرص التعليمية لجميع الطلبة، مع ضمان توافق مسيرتهم الأكاديمية مع مسارهم المهني بعد التخرج.