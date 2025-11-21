الإمارات: مدارس تنال 4 أسابيع عطلة شتوية... و"آسيوية" تكتفي بـ 3

قالت نارجش خمبتا، مديرة ومديرة تنفيذية لأكاديمية جيمس الحديثة ونائبة الرئيس التنفيذي للتعليم في جيمس للتعليم، إن هذا الجدول الزمني قد تم تضمينه بالفعل في السنة الدراسية الحالية. “لقد كان هذا التغيير للمدارس الدولية التي تبدأ في سبتمبر. تبدأ المدارس ذات المناهج الهندية في أبريل وتنتهي دائمًا الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الثاني من ديسمبر وقد تم التخطيط له بالفعل في بداية العام مع التوقيت المناسب وفقًا للإرشادات التنظيمية لـ ١٨٢ يومًا دراسيًا. سيطبق التقويم الموحد الجديد فقط على المدارس ذات المناهج الهندية اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٦”، قالت لـ الخليج تايمز.