الإمارات: مدارس تنال 4 أسابيع عطلة شتوية... و"آسيوية" تكتفي بـ 3

ستغلق معظم المدارس في الإمارات لمدة شهر في إجازة الشتاء هذا العام، لكن بعض المدارس لن تحصل على عطلة كاملة لمدة أربعة أسابيع. العديد من المدارس ذات المناهج الهندية والباكستانية - التي تتبع دورة أكاديمية من أبريل إلى مارس - ستواصل الدروس العادية حتى الأسبوع الثاني من ديسمبر، وفقًا لمتطلبات الجدولة المرتبطة بالامتحانات في بلد المنشأ.
تحدد وزارة التربية والتعليم في الإمارات التقويم الموحد للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ مواعيد موحدة لبداية الفصول الدراسية ونهايتها والإجازات لجميع المدارس العامة والخاصة على مستوى الدولة. وفقًا للنظام الجديد، ينتهي الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٦ بإجازة شتوية لمدة أربعة أسابيع من ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ إلى ٤ يناير ٢٠٢٦، وتستأنف الدروس في ٥ يناير ٢٠٢٦.
تعمل المدارس ذات المناهج الآسيوية - وخاصة المدارس الهندية - تحت هيكل أكاديمي مختلف، حيث تبدأ السنة الدراسية في أبريل بدلاً من سبتمبر. بسبب ذلك، لن تتبنى المدارس ذات المناهج الهندية نمط الإجازة الشتوية الجديد حتى يصبح التقويم الموحد قابلًا للتطبيق عليها في أبريل ٢٠٢٦. هذا يعني أن العائلات ذات المناهج الهندية ستتبع جدولها المعتاد هذا العام: إجازة شتوية لاحقة وأقصر تبدأ في ١٥ ديسمبر، وتستأنف الدروس في ٥ يناير ٢٠٢٦.
قالت نارجش خمبتا، مديرة ومديرة تنفيذية لأكاديمية جيمس الحديثة ونائبة الرئيس التنفيذي للتعليم في جيمس للتعليم، إن هذا الجدول الزمني قد تم تضمينه بالفعل في السنة الدراسية الحالية. “لقد كان هذا التغيير للمدارس الدولية التي تبدأ في سبتمبر. تبدأ المدارس ذات المناهج الهندية في أبريل وتنتهي دائمًا الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الثاني من ديسمبر وقد تم التخطيط له بالفعل في بداية العام مع التوقيت المناسب وفقًا للإرشادات التنظيمية لـ ١٨٢ يومًا دراسيًا. سيطبق التقويم الموحد الجديد فقط على المدارس ذات المناهج الهندية اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٦”، قالت لـ الخليج تايمز.
بينما تستعد معظم المدارس في الإمارات العربية المتحدة للإغلاق في أوائل ديسمبر، تقول المدارس الهندية إنها لا تتوقع غيابًا غير معتاد خلال الأسبوع الإضافي من التعليم.
قال خامباتا: "هناك عدد قليل من الطلبات المعتادة للحصول على إجازة لحضور حفلات الزفاف وغيرها، والتي نوافق عليها على أساس كل حالة على حدة. أصبح الآباء مدركين لسياسة الحضور ويحرصون على عدم طلب الإجازة دون سبب وجيه".
وفقًا لسيماء سيدرا، وهي معلمة في مدرسة تتبع المنهج الهندي، يتوقعون أن تسافر بعض العائلات خلال الأسبوع الإضافي. وقالت: "لتقليل مثل هذه الحالات، نبلغ الآباء بالمواضيع القادمة قبل شهر، حتى يدركوا أهمية الدروس". وأضافت: "نقوم أيضًا بتحميل أوراق العمل التدريبية ونتأكد من أن الدروس الأساسية سهلة المتابعة في حال غياب الطفل".
قالت هنا جاويد، وهي معلمة في واحدة من أكبر المدارس الهندية في دبي، إنه سيتم مراجعة أنماط الحضور السابقة لتقديم تذكيرات لطيفة للعائلات التي تتكرر غياباتها.
تلعب المدارس الهندية دورًا أكاديميًا مهمًا في أوائل ديسمبر، خاصة للطلاب الذين يستعدون لامتحانات المجلس.
قال خامباتا: "هذا وقت حاسم لفصول المجلس في المدارس التي تتبع المنهج الهندي، ويتم استغلال الوقت بشكل جيد للتحضير والدعم". وأضاف: "يستمتع طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة بالقدوم إلى المدارس، ويبذل المعلمون جهدًا إضافيًا لجعل هذا الوقت مميزًا لهم. نظرًا لأن التقويم الموحد لا ينطبق حقًا على المدارس الهندية، فلن يؤثر علينا. ومع اقتراب عطلة الشتاء، يتطلع الطلاب إلى فترة استراحة ضرورية حيث إنها فرصة لإعادة الشحن قبل الدخول في المرحلة الأكاديمية الأخيرة".
وأضافت هنا أن المعلمين يعملون بجد لضمان أن الأسبوع الأخير يضيف "قيمة معنوية" بدلاً من أن يكون مجرد فترة فائضة. وقالت: "لدينا تقييمات دورية مخططة". وأضافت: "تم إبلاغ الآباء مسبقًا بشأن هذه التقييمات لأننا لا نريد أن يفوتها الطلاب. لدينا أيضًا مراجعة مستهدفة مخططة للمواد الأساسية".