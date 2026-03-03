الإمارات تمدد نظام التعليم عن بُعد حتى 6 مارس كإجراء احترازي

مددت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء نظام التعليم عن بُعد للطلبة حتى يوم الجمعة الموافق 6 مارس، وذلك في ظل استمرار مراقبة السلطات للوضع الأمني الإقليمي.
ويسري هذا القرار على جميع الطلبة والكوادر الأكاديمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات. وقد تبعت ذلك هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بإعلان مماثل، مؤكدة على القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وكانت السلطات قد أعلنت لأول مرة عن التحول إلى التعلم عن بُعد يوم السبت 28 فبراير، بالتزامن مع اليوم الأول من الهجوم الإيراني، حيث بدأت الحصص الدراسية عبر الإنترنت من يوم الاثنين 2 مارس وحتى يوم الأربعاء 4 مارس.
وخلال إيجاز إعلامي يوم الثلاثاء، صرح الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بأنه من المتوقع صدور قرار بشأن عودة الطلبة في جميع أنحاء الدولة إلى الفصول الدراسية أو استمرار التعلم عن بُعد خلال الـ 24 ساعة القادمة.
يُعد التحول إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت إجراءً احترازياً بسبب التوترات الإقليمية، لا سيما في أعقاب الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي شنتها إيران ضد دول الخليج، بما فيها دولة الإمارات، بعد التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم مراقبة التطورات عن كثب، وأنه سيتم اتخاذ أي إجراءات إضافية حسب الحاجة لضمان سلامة الطلبة والمجتمع التعليمي بأكمله في جميع أنحاء البلاد.
وبالإضافة إلى قطاع التعليم، حثت السلطات شركات القطاع الخاص على اعتماد العمل عن بُعد، كما قامت بعض المرافق العامة بالإغلاق المؤقت كجزء من الاستعدادات الأمنية.
تجري المدارس والجامعات الدروس عبر المنصات الإلكترونية وفقاً لتوقيتات شهر رمضان المعتادة، وقد قامت العديد من المدارس بتكييف الامتحانات والتقييمات لتتناسب مع الوضع الراهن. تظل رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار أولوية قصوى لدولة الإمارات، وستعمل على تنفيذ جميع اللوائح اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع. كما حثت السلطات الجمهور على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على كافة المعلومات والأخبار.