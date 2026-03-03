الإمارات تمدد نظام التعليم عن بُعد حتى 6 مارس كإجراء احترازي

وكانت السلطات قد أعلنت لأول مرة عن التحول إلى التعلم عن بُعد يوم السبت 28 فبراير، بالتزامن مع اليوم الأول من الهجوم الإيراني، حيث بدأت الحصص الدراسية عبر الإنترنت من يوم الاثنين 2 مارس وحتى يوم الأربعاء 4 مارس.