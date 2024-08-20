الإمارات: تقييمات مهارية للطلاب بديلاً للامتحانات التقليدية

أعلنت السلطات في الإمارات يوم الثلاثاء عن استبدال الامتحانات بتقييمات قائمة على المهارات لبعض الطلاب في المدارس الحكومية، كجزء من مشروع يستهدف طلاب الحلقة الثانية من الصف الخامس إلى الثامن. هذا التغيير يعني أن هؤلاء الطلاب لن يخضعوا للامتحانات التقليدية في نهاية العام الدراسي، بل سيتم قياس مهاراتهم وتقييمها بطرق مختلفة.