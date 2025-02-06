الإمارات: تقنين الدروس الخصوصية يخفض الأسعار بزيادة التنافسية

وعلقت ميرندا قائلة: "على الرغم من تقديري للخطوة المتعلقة بترخيص المعلمين الخصوصيين، إلا أنني متشككة قليلاً بشأن المعايير التي قد يستخدمها هؤلاء المعلمون الخصوصيون وما هي المعايير التي يعتمدون عليها. وعندما أقرر استخدام خدماتهم لابني في المستقبل، سأعتمد على التوصيات. بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، أعتقد أن هذه فكرة جيدة لأنهم قد بنوا أساساً في مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات. سيتعين عليهم فقط تعزيز ما يعرفونه بالفعل. إن ذلك يحسن إمكانية الوصول إلى الخدمة، مما يتيح المشاركة للمزيد من الناس. يمكننا حتى تبادل الموارد بيننا — مثل أن يأتي شخص إلى المنزل، مع حضور أصدقاء ابني أيضاً. قد نحصل على خصم لمجموعة أكبر من الطلاب."