الإمارات: تقنين الدروس الخصوصية يخفض الأسعار بزيادة التنافسية

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يلاحظ العديد من الآباء تزايد دور المعلمين المرخصين في تقديم الدعم التعليمي المخصص لأطفالهم.
ولم يسهم ذلك في توسيع إمكانية الوصول إلى المعلمين بما يمنح الآباء فرصة اختيار من بين عدد أكبر من المعلمين فحسب، بل أدى أيضاً إلى جعل أسعار الرسوم الدراسية أكثر تنافسية.
في ديسمبر 2023، تم تقنين الدروس الخصوصية في الإمارات، حيث قدمت السلطات تصريحاً جديداً يسمح بتقديم الدروس خارج المؤسسات التعليمية.
والتصريح متاح للمعلمين المعتمدين والموظفين العاملين حالياً والأفراد العاطلين عن العمل والطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً وطلاب الجامعات
وقال "أريجيت ناندي"، المقيم في دبي، الذي يتعلم ابنه اللغة العربية من معلم في أبوظبي: "كان ابني يتلقى مساعدة إضافية في تعلم اللغة العربية من معلم خاص لأن درجاته كانت متدنية في المدرسة ولم أرغب في أن يتعرض للمزيد من الضغط. ولكن مع انشغاله بالأنشطة الإضافية العديدة، لم يكن من العملي إضافة دروس خصوصية مع كل ما يتطلبه ذلك من تنقل وتكاليف. لذلك، وجدت زوجتي معلماً متميزاً عبر الإنترنت في أبوظبي، وهذا سهل الأمور كثيراً بالنسبة لنا."
وأضاف: "منذ أن تم تقنين الدروس الخصوصية في الإمارات العربية المتحدة، دخل المزيد من المعلمين المؤهلين إلى السوق، حيث يقدمون الدروس بأسعار معقولة مثل 60 درهماً في الساعة، وأنا أدفع هذا المبلغ لأنهم يعرفون أنه بخلاف ذلك يمكن للآباء دائماً اختيار معلم آخر. يدفع بعض الناس أقل من ذلك أيضاً. وبما أن المعلمين مرخصون الآن، أشعر بثقة أكبر بكثير لأنني أعلم أن ابني يتعلم من معلم موثوق ومعتمد".
يتلقى ابن المغتربة الأمريكية "ناتاليا ميراند"ا البالغ من العمر ثماني سنوات أيضاً دروساً خصوصية في اللغة الإنجليزية والرياضيات.
قالت ميرندا: "عندما استفسرت عن الدروس للمادتين في مركز تعليمي للدروس الخصوصية، أبلغني المركز أن التكلفة هي 200 درهم لكل ساعة، لكن ذلك يغطي جلسة مدتها 45 دقيقة فقط. ومع جلستين أسبوعياً على الأقل، كانت التكلفة مرتفعة جداً بالنسبة لي. لذلك قررت أن أسجل ابني في دروس خصوصية في مركز في منطقة أبراج بحيرات جميرا، ودفعت 100 درهم لكل درس لكل مادة ضمن حزمة فصل دراسي. يستغرق الدرس ما بين 45 دقيقة إلى ساعة تقريباً."
وعلقت ميرندا قائلة: "على الرغم من تقديري للخطوة المتعلقة بترخيص المعلمين الخصوصيين، إلا أنني متشككة قليلاً بشأن المعايير التي قد يستخدمها هؤلاء المعلمون الخصوصيون وما هي المعايير التي يعتمدون عليها. وعندما أقرر استخدام خدماتهم لابني في المستقبل، سأعتمد على التوصيات. بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، أعتقد أن هذه فكرة جيدة لأنهم قد بنوا أساساً في مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات. سيتعين عليهم فقط تعزيز ما يعرفونه بالفعل. إن ذلك يحسن إمكانية الوصول إلى الخدمة، مما يتيح المشاركة للمزيد من الناس. يمكننا حتى تبادل الموارد بيننا — مثل أن يأتي شخص إلى المنزل، مع حضور أصدقاء ابني أيضاً. قد نحصل على خصم لمجموعة أكبر من الطلاب."
وأعربت المعلمة الأردنية-الفلسطينية ساجدة البشير، التي أمضت 30 عاماً في مجال التعليم، عن تقديرها لقرار الدولة بفتح تراخيص للمعلمين الخصوصيين. إلا أنها أشارت إلى وجود بعض من المشاكل في الممارسة.
قالت: "يجب أن تكون القوانين والرسوم أكثر شفافية. لا يمكن أن يطلب معلم 500 درهم في الساعة بينما يطلب آخر 100 درهم؛ هذا يتوقف غالباً على الوضع المالي للعائلة. على الأقل هذا ما رأيته".
أضافت ساجدة، التي تشغل حالياً منصب مشرفة للجودة والتقييم في دائرة المعرفة في رأس الخيمة: "في حين أن التدريس الخصوصي يوفر مجموعة من المعلمين المتاحين، فإن السياسات والتنظيمات الواضحة وفحوصات الأمان تعد أمراً بالغ الأهمية. شخصياً، أرى أنه إذا كان الطفل يركز في الصف ولا يعاني من صعوبات تعلم، فقد لا يكون من الضروري تقديم دعم إضافي له".