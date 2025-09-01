الإمارات تعتمد سياسة جديدة لضبط حضور الطلاب والتغيب غير المبرر

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، يوم الاثنين الأول من سبتمبر 2025، عن اعتماد سياسة جديدة لحضور الطلاب للعام الدراسي 2025-2026.
تشمل الإرشادات الجديدة تفعيل نظام تحذير بعد يوم واحد من التغيب غير المبرر. كما سيتم تحويل ملف الطالب، إلى جانب ولي الأمر، إلى الجهات المختصة والهيئات الخارجية لحماية الطفل بعد مرور 15 يومًا من التغيب.
وإذا تجاوزت أيام التغيب غير المبرر 15 يومًا بنهاية العام الدراسي، فقد يُطلب من الطالب إعادة العام الدراسي بالكامل. ويحق لأولياء الأمور تقديم استئناف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار.
وتتضمن السياسة الجديدة أيضاً ضرورة إبلاغ أولياء الأمور فورًا بتغيب الطفل عن المدرسة.
كما يتم احتساب يوم تغيب الطالب بيومين إذا كان يوم التغيب في أيام الجمعة أو الأيام التي تسبق أو تلي الإجازات الرسمية.
في حين أن الحد الأقصى للغيابات غير المبررة هو خمسة أيام في الفصل الدراسي الواحد و15 يومًا في العام الدراسي الواحد.
تسلط الخطة الجديدة الضوء على أهمية الحضور إلى المدرسة لتحقيق النجاح الأكاديمي.
وكانت الإمارات قد اعتمدت في وقت سابق هذا العام خطة جديدة للعام الدراسي الحالي تضمنت تغييرات مثل إجراء الاختبارات المركزية فقط في الفصول الأول والثالث، على أن تقوم المدارس بإجراء تقييماتها الخاصة في نهاية الفصول الدراسية.