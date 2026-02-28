الإمارات تعتمد "التعلم عن بُعد" لكافة المدارس والجامعات لمدة 3 أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار التحول إلى نظام التعلم عن بُعد، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026 وحتى الأربعاء 4 مارس 2026. يشمل هذا القرار الطلبة والكادر التعليمي والإداري في كافة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.
وكانت دول مثل قطر والبحرين قد أعلنت في وقت سابق عن تحولها إلى التعلم عن بُعد وسط توترات إقليمية أعقبت ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران.
أعلنت وزارة التربية والتعليم في البحرين' يوم السبت، كإجراء مؤقت واحترازي، أن جميع المؤسسات التعليمية في البحرين ستتحول إلى التعلم عن بعد اعتبارًا من الغد. وسيظل التعلم عن بعد ساريًا حتى إشعار آخر. اتخذت السلطات هذا القرار لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
