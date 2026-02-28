الإمارات تعتمد "التعلم عن بُعد" لكافة المدارس والجامعات لمدة 3 أيام

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين يوم السبت، كإجراء مؤقت واحترازي، عن تحويل الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البحرين إلى نظام التعلم عن بُعد اعتباراً من يوم غد. وسيستمر العمل بنظام التعلم عن بُعد حتى إشعار آخر، حيث اتخذت السلطات هذا القرار لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.