الإمارات تعتمد "الأداء المستدام" معياراً لتقييم الجامعات

ستخضع الجامعات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة الآن للتقييم بشكل أكبر بناءً على ما يحققه الطلاب بعد التخرج، مثل "نتائج التوظيف والتعلم"، بدلاً من المدخلات المؤسسية؛ وذلك في أعقاب إصدار دليل إرشادي وطني محدث للتقييم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (MoHESR).
تم تصميم "دليل الجامعات لإطار التقييم القائم على المخرجات" (OBEF) بنسخته المنقحة لمساعدة مؤسسات التعليم العالي على "النجاح ضمن بيئة مدفوعة بالنتائج"، مما يمثل تحولاً جذرياً في كيفية قياس الأداء عبر القطاع.
في جوهره، يبتعد الإطار عن التقييمات التقليدية القائمة على المدخلات لينتقل إلى نموذج يركز على المخرجات والمهارات المكتسبة. ويقدم نظاماً مدفوعاً بالبيانات يعتمد على 24 مؤشراً رئيسياً للأداء (KPIs)، مما يمكن الجامعات من تتبع التقدم، ومقارنة الأداء، والتحسين المستمر باستخدام أدلة ملموسة.
بموجب النموذج المحدث، سيتم تقييم الجامعات عبر ستة محاور مرجحة، مع وضع التركيز الأكبر على "نتائج التوظيف" و"نتائج التعلم"، حيث يمثل كل منهما 25 % من الدرجة الإجمالية.
ويلي ذلك "التعاون مع الصناعة" بنسبة 20 في المائة، إلى جانب "نتائج البحث العلمي" (15%)، و"السمعة" (10%)، و"المشاركة المجتمعية" (5%).
ويعكس هذا الهيكل أولوية وطنية متنامية: ضمان تزويد الخريجين بمهارات تترجم مباشرة إلى سوق العمل.
كما يقدم الدليل الإرشادي تقييماً جديداً لـ "الاستعداد للمستقبل"، والذي يقيس مدى كفاءة المؤسسات في إعداد الطلاب لمتطلبات سوق العمل المتطورة. ويشمل ذلك مواءمة البرامج الأكاديمية مع المهارات الناشئة المدفوعة بالتغيير التكنولوجي ودمج التدريس والتعلم المعزز بالذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية.
وأكد المسؤولون أن الإطار يوفر التماسك والوضوح في نهج التقييم، مع دعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة وتعزيز الحاجة إلى أنظمة بيانات دقيقة ومحكومة جيداً داخل المؤسسات.
يستند الدليل المحدث إلى مشاركة واسعة مع القطاع، بما في ذلك سلسلة من ورش العمل الفنية التي حضرها 735 ممثلاً عن مؤسسات التعليم العالي المقر في الإمارات. وركزت هذه الجلسات على تعريفات مؤشرات الأداء الرئيسية، ومنهجيات الحساب، وتعزيز الفهم المشترك للإطار.
ووصف المشاركون المناقشات بأنها كانت فعالة في تعزيز ممارسات التقييم الذاتي، حيث أكد النهج التعاوني على شراكة الوزارة المستمرة مع الجامعات.
ومن الأهمية بمكان أنه سيتم الآن قياس العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام متوسطات لعدة سنوات بدلاً من نتائج سنة واحدة، مما يشجع على تحسينات الأداء المستدامة بدلاً من المكاسب قصيرة الأمد.
كما يتماشى الإطار مع برنامج الإمارات لـ "صفر بيروقراطية حكومية" من خلال تبسيط عمليات التقييم وتقليل الحاجة إلى الوثائق المكثفة، مما يجعل النظام أكثر كفاءة للمؤسسات.
وقالت الوزارة إنها ستواصل دعم الجامعات من خلال مبادرات بناء القدرات لضمان التنفيذ الفعال، بهدف أوسع يتمثل في تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات كمركز للتعليم العالي.
يتوفر الآن "دليل الجامعات لإطار التقييم القائم على المخرجات" (الإصدار 11) المحدث باللغتين الإنجليزية والعربية على المواقع الإلكترونية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومفوضية الاعتماد الأكاديمي.