الإمارات تطلق الاستعدادات النهائية لاختبارات الفصل الأول

أعلنت المدارس الحكومية في جميع أنحاء الإمارات عن بدء التحضيرات النهائية للمراجعة اعتبارًا من اليوم، بعد جدول مدرسي مخفض مصمم لدعم الطلاب قبل امتحانات نهاية الفصل الأول.
يأتي ذلك بعد أن اختتمت المدارس احتفالاتها باليوم الوطني يوم الجمعة الماضي، مما أتاح لها تحويل تركيزها بالكامل نحو الاستعداد للامتحانات والتحضير الأكاديمي.
يتضمن الجدول المعدل تقليص ساعات الدراسة من الاثنين إلى الأربعاء، حيث ينتهي اليوم الدراسي في موعد لا يتجاوز الساعة 1:20 مساءً، مما يمنح الطلاب وقتًا كافيًا للراحة قبل دخول فترة المراجعة المسائية.
ستبدأ امتحانات الفصل الأول المركزية هذا الخميس، حيث تكثف المدارس والمعلمون الجهود لضمان استعداد الطلاب بشكل كامل وتحقيق أداء قوي.
أكدت المدارس أن يوم الأربعاء سيكون مخصصًا للتعلم عن بعد، مع تقديم دروس المراجعة الافتراضية عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.
وتمت مشاركة الجداول المحدثة مع أولياء الأمور، وأكدت المدارس أن الحضور سيتم تسجيله خلال جلسات المراجعة عبر الإنترنت، وحثت الطلاب على الانضمام في الوقت المحدد والمشاركة بنشاط.
كما يتيح اليوم الدراسي المختصر للطلاب الراحة قبل حضور جلسات المراجعة تحت مبادرة تمكين الرقمية، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم. وتعد المبادرة واحدة من برامج الدعم الأكاديمي الرئيسية للوزارة، حيث تقدم جلسات مراجعة مكثفة وعالية الجودة يقودها معلمون من المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهج الوزارة.
تُعقد الجلسات الافتراضية من الساعة 5 مساءً حتى 8:30 مساءً، وتجذب آلاف الطلاب من جميع أنحاء البلاد. يمكن للطلاب الانضمام إلى الجلسات من خلال الروابط التي تشاركها المدارس عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها. كما لديهم الخيار لحضور دروس المراجعة التي تقدمها مدارس أخرى غير مدارسهم، مما يتيح لهم اختيار التوقيت الأنسب والاستفادة من مجموعة أوسع من المعلمين.