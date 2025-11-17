الإمارات تطلق الاستعدادات النهائية لاختبارات الفصل الأول

تُعقد الجلسات الافتراضية من الساعة 5 مساءً حتى 8:30 مساءً، وتجذب آلاف الطلاب من جميع أنحاء البلاد. يمكن للطلاب الانضمام إلى الجلسات من خلال الروابط التي تشاركها المدارس عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها. كما لديهم الخيار لحضور دروس المراجعة التي تقدمها مدارس أخرى غير مدارسهم، مما يتيح لهم اختيار التوقيت الأنسب والاستفادة من مجموعة أوسع من المعلمين.