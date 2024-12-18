الإمارات: تحديات تواصل المقيمون العرب بلغتهم الأم
بعد أن درست في مدرسة إنجليزية طوال حياتها، صُدمت فاطمة أحمد، وهي خريجة سورية، عندما اكتشفت أن بعض أماكن العمل تتطلب إتقان اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية. وفي ظل المشهد المتعدد الثقافات في الإمارات العربية المتحدة، وجد العديد من المقيمين الناطقين بالعربية الذين التحقوا بمدارس تدرس اللغة الإنجليزية فقط أنفسهم يتنقلون في سوق عمل يتطلب بشكل متزايد مهارات ثنائية اللغة، مما يؤدي إلى عقبات غير متوقعة في رحلاتهم المهنية.
والآن، وبينما تبحث عن فرص عمل في مجال التسويق، تعتقد الشابة البالغة من العمر 21 عامًا، والتي لا تتحدث العربية إلا قليلاً في منزلها، أنها تستطيع التعامل مع الأمر. وقالت لصحيفة خليج تايمز : "أستطيع التحدث باللغة العربية بشكل مريح، ولكن عندما يتعلق الأمر بكتابة رسائل البريد الإلكتروني الرسمية أو إجراء الأبحاث باللغة العربية، فإنني أواجه صعوبة في ذلك". "العربية لغة جميلة ولكنها معقدة؛ ليس من السهل تعلمها مثل اللغة الإنجليزية. أشعر بالأسف لعدم وجود أساس أقوى في لغتي الأم".
لسنوات عديدة، كانت اللغة الإنجليزية هي اللغة السائدة في العديد من القطاعات، مما دفع العديد من المقيمين الناطقين بالعربية إلى تجاهل مهاراتهم في اللغة العربية في سيرتهم الذاتية، معتقدين أن هذا لن يهم. بالنسبة لعمر خالد، وهو مهندس سوداني، يتذكر أنه سُئل في مقابلته الأولى عما إذا كان يشعر بالراحة في التواصل باللغة العربية.
وقالت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا، والتي التحقت بمدرسة دولية حيث كانت اللغة الإنجليزية هي لغة التدريس، "على الرغم من تفوقي في دراستي للهندسة، إلا أنني لم أدرك مدى افتقاري لمهارات اللغة العربية حتى دخلت سوق العمل. تتوقع العديد من الشركات إتقان اللغة العربية، وخاصة في الوثائق الفنية، والتي يمكن أن تكون معقدة للغاية. غالبًا ما أجد صعوبة في التعبير عن المفاهيم الفنية بوضوح باللغة العربية ".
وبعد أن أدرك والدا عمر مدى صعوبة الأمر، اتخذا خطوات استباقية لضمان حصول إخوته الأصغر سناً على تعليم أكثر توازناً. يقول: "لقد رأى والداي الصعوبات التي أواجهها، وخاصة في الكتابة باللغة العربية. وحرصا على التحاق إخوتي بمدارس تدمج اللغة العربية في مناهجها، على أمل ألا يواجهوا نفس التحديات التي واجهتها".
وفي قطاع الرعاية الصحية، شاركتنا سارة محمد، الممرضة اللبنانية، تجربتها قائلة: "في مجالي، يعد التواصل الواضح أمرًا حيويًا، وخاصة مع المرضى وأسرهم. وبينما أستطيع التحدث مع زملائي باللغة الإنجليزية، إلا أنني أواجه صعوبة في شرح الإجراءات الطبية باللغة العربية في بعض الأحيان". وأوضحت أن العديد من المرضى يجدون صعوبة في نقل المصطلحات الأساسية باللغة العربية. "أستطيع أن أشعر بالفجوة، وخاصة عندما يسألونني من أين أنا، وعندما أخبرهم أنني لبنانية، يتوقعون مني أن أقدم لهم المعلومات بدقة أكبر باللغة العربية".
الطلب على ثنائية اللغة
مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني التنوع في مكان العمل، أصبح تفضيل المرشحين ثنائيي اللغة بين مسؤولي التوظيف وخبراء الموارد البشرية أكثر وضوحًا. وتسعى الشركات بنشاط إلى استقطاب الأفراد الذين يمكنهم التواصل بشكل فعال باللغتين العربية والإنجليزية، مدركة أن ثنائية اللغة تعزز ديناميكيات الفريق وتحسن العلاقات مع العملاء في بيئة متعددة الثقافات.
يقول أواب خليفة، مدير الموارد البشرية في قطاع الضيافة في أبو ظبي: "في سوق اليوم التنافسي، تشكل الثنائية اللغوية عاملاً مميزًا بالنسبة لنا بين المرشحين. ومن المدهش أننا لاحظنا أن العديد من المرشحين من أصل عربي يذكرون إتقانهم للغة الإنجليزية فقط في سيرتهم الذاتية. وعندما نلتقي بهم، يوضحون لنا أنهم يشعرون براحة أكبر في التواصل باللغة الإنجليزية، لكنهم متحدثون أصليون للغة العربية".
ويؤكد خليفة على ضرورة ثنائية اللغة في مجال الضيافة: "عملاؤنا متنوعون، ومعظم الضيوف من السياح الدوليين. وبالتالي، فإن ثنائية اللغة الإنجليزية والعربية تشكل شرطًا أساسيًا لتلبية احتياجات ضيوفنا بشكل فعال".
واستجابة لهذه التحديات، يتم تنفيذ مبادرات لإعادة ربط الجيل الأصغر باللغة العربية. ومؤخراً، وجه الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد اللغة العربية كوسيلة للتدريس في الحضانات الحكومية في جميع أنحاء الإمارة. ويهدف هذا الجهد إلى تعزيز فهم وتقدير أعمق للغة العربية منذ سن مبكرة.