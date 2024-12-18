الإمارات: تحديات تواصل المقيمون العرب بلغتهم الأم

وفي قطاع الرعاية الصحية، شاركتنا سارة محمد، الممرضة اللبنانية، تجربتها قائلة: "في مجالي، يعد التواصل الواضح أمرًا حيويًا، وخاصة مع المرضى وأسرهم. وبينما أستطيع التحدث مع زملائي باللغة الإنجليزية، إلا أنني أواجه صعوبة في شرح الإجراءات الطبية باللغة العربية في بعض الأحيان". وأوضحت أن العديد من المرضى يجدون صعوبة في نقل المصطلحات الأساسية باللغة العربية. "أستطيع أن أشعر بالفجوة، وخاصة عندما يسألونني من أين أنا، وعندما أخبرهم أنني لبنانية، يتوقعون مني أن أقدم لهم المعلومات بدقة أكبر باللغة العربية".