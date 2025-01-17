الإمارات تتفوق عالمياً في جاهزية القوى العاملة للقطاعات الخضراء والذكاء الاصطناعي
تعد الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الأكثر جاهزية لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية في القطاعات الرقمية والخضراء والذكاء الاصطناعي، بحسب مؤشر المهارات المستقبلية العالمي كيو إس (QS).
ويقوم المؤشر الذي تم إطلاقه حديثاً بتقييم أنظمة التعليم العالي العالمية بناءً على أربعة معايير رئيسية - ملاءمة المهارات والاستعداد الأكاديمي ومستقبل العمل والتحول الاقتصادي.
وتحتل الإمارات المرتبة 29 عالمياً وتتصدر المنطقة العربية، محققة أعلى النتائج في كافة مؤشرات كيو إس.
وتتصدر الدولة قائمة الدول التي حققت أعلى أداء في مجال الجاهزية الأكاديمية، حيث حققت درجة مبهرة بلغت 90.3، أي أعلى بـ 17 نقطة من المتوسط العالمي. ويعكس هذا قوة نظام التعليم العالي في الدولة، والذي يتماشى بشكل جيد مع احتياجات الصناعة، والقدرة على تطوير المهارات الأساسية للقوى العاملة في المستقبل.
وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المشهد في مستقبل العمل، حيث سجلت 77.4 نقطة، أي أعلى بـ13 نقطة من المتوسط العالمي، ما يشير إلى تقدم سوق العمل وفرص العمل الوفيرة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية والخضراء.
وفي مجال ملاءمة المهارات، تتفوق دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً على المتوسط العالمي بـ 13 نقطة، حيث تتفوق جامعاتها في تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة.
وتهدف استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل على مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، إلى تعزيز مكانة دبي وأبوظبي كمركزين للمدن الذكية من خلال مشاريع مثل مدينة دبي للإنترنت و "هب71" (Hub71) في أبوظبي.
بفضل الدعم القوي من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومؤسسات مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تقود دولة الإمارات العربية المتحدة الابتكار ونمو الوظائف وتحسين المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال "ماتيو كواكواريلي"، نائب رئيس الاستراتيجية والتحليلات في "كيو إس": "إن الخطوات الطموحة التي قطعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار الأخضر والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي. ومع ذلك، لتحقيق رؤيتها بالكامل للاقتصاد المستدام والمستقبلي والقائم على المعرفة، فإن سد فجوة المهارات أمر بالغ الأهمية. وهذا يتطلب تعاوناً أعمق بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، والاستثمار في التدريب المهني، وتمكين المواهب المحلية من القيادة في القطاعات ذات النمو السريع".