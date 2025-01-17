الإمارات تتفوق عالمياً في جاهزية القوى العاملة للقطاعات الخضراء والذكاء الاصطناعي

وتتصدر الدولة قائمة الدول التي حققت أعلى أداء في مجال الجاهزية الأكاديمية، حيث حققت درجة مبهرة بلغت 90.3، أي أعلى بـ 17 نقطة من المتوسط العالمي. ويعكس هذا قوة نظام التعليم العالي في الدولة، والذي يتماشى بشكل جيد مع احتياجات الصناعة، والقدرة على تطوير المهارات الأساسية للقوى العاملة في المستقبل.