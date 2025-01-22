الإمارات: ارتفاع حالات الإنفلونزا بين الأطفال بعد العطلة الشتوية

وعلى نحو مماثل، نصحت إحدى مدارس البكالوريا الدولية في دبي الآباء بإبقاء الأطفال الذين يعانون من أعراض مثل الحمى أو السعال أو التعب في المنزل حتى يتعافوا تمامًا. وجاء في الإشعار: "نظرًا لأن مواسم الإنفلونزا تحدث كل عام في الخريف والشتاء، فقد تم إعداد هذا الدليل لمساعدتك على زيادة وعيك بكيفية حماية نفسك وأطفالك وأسرتك بأكملها من الإنفلونزا. احتفظ بطفلك المريض في المنزل، إذا ظهرت عليه هذه الأعراض: الحمى أو القيء أو الإسهال أو الشعور العام بالتعب أو آلام العضلات أو السعال الجاف أو الرطب المتكرر أو سيلان الأنف أو انسداد الأنف".