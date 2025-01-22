الإمارات: ارتفاع حالات الإنفلونزا بين الأطفال بعد العطلة الشتوية
لاحظ الأطباء في الإمارات زيادة كبيرة في أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا بين الأطفال منذ استئناف الدراسة في السادس من يناير/كانون الثاني بعد عطلة الشتاء التي استمرت ثلاثة أسابيع.
ولاحظ العاملون في مجال الرعاية الصحية ارتفاعاً في زيارات الأطفال، وهو اتجاه يحدث عادةً عند استئناف الفصول الدراسية بعد العطلات.
وأكد العاملون في مجال الرعاية الصحية أنه عندما تفتح المدارس أبوابها، فإن الأطفال العائدين من أحياء ومناطق مختلفة بعد العطلة هم أكثر عرضة لحمل ونشر فيروس الإنفلونزا، مما يؤدي إلى ارتفاع حالات الإصابة.
وقال الدكتور أمجد محمد حيدر، استشاري طب الأطفال في مستشفى "إنترناشيونال مودرن": "إن الزيادة في أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا أدت إلى زيادة ملحوظة في زيارات المرضى مقارنة بشهر نوفمبر 2024. وقد تضاعف عدد الأطفال الذين يعانون من أعراض مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام الجسم مقارنة بفترة ما قبل العطلة".
وذكر الدكتور أمجد أيضًا أنه على الرغم من أن هذه الزيادة الموسمية في التهابات الجهاز التنفسي متوقعة، إلا أن التفاعلات الوثيقة في البيئات المدرسية أدت إلى تفاقم انتشارها. وأوضح أن "الأطفال يقضون ساعات طويلة في الفصول الدراسية والأماكن المشتركة، مما يسهل انتشار الفيروسات. وتوفر درجات الحرارة المنخفضة ظروفًا مواتية لنشاط الفيروس وانتقاله".
كما أن التغيرات في الروتين والعادات الغذائية خلال العطلة قد تؤدي أيضًا إلى إضعاف مناعة الأطفال، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى عند العودة إلى المدرسة.
منع انتشار الفيروس بشكل أكبر
واستناداً إلى ذلك، أصدرت المدارس نشرات تحث الآباء على إبقاء الأطفال المرضى في المنزل للمساعدة في التعافي ومنع انتشار الفيروس بشكل أكبر.
وفي أحدث نشرة أصدرتها إحدى المدارس التي تتبع المنهج البريطاني، قالت: "مع اقتراب موسم "الإنفلونزا" بالتأكيد، يرجى الانتباه إلى سياساتنا المهمة الموضوعة لضمان سلامة جميع طلابنا وموظفينا". ومن بين النصائح الأخرى، ذكرت إحدى النقاط الرئيسية، "إذا تم إرسال طفلك إلى المنزل بسبب الحمى أو المرض، فيجب أن يظل طفلك في المنزل لمدة 24 ساعة على الأقل دون الإصابة بالحمى أو المرض، دون الحاجة إلى تناول أي دواء".
وعلى نحو مماثل، نصحت إحدى مدارس البكالوريا الدولية في دبي الآباء بإبقاء الأطفال الذين يعانون من أعراض مثل الحمى أو السعال أو التعب في المنزل حتى يتعافوا تمامًا. وجاء في الإشعار: "نظرًا لأن مواسم الإنفلونزا تحدث كل عام في الخريف والشتاء، فقد تم إعداد هذا الدليل لمساعدتك على زيادة وعيك بكيفية حماية نفسك وأطفالك وأسرتك بأكملها من الإنفلونزا. احتفظ بطفلك المريض في المنزل، إذا ظهرت عليه هذه الأعراض: الحمى أو القيء أو الإسهال أو الشعور العام بالتعب أو آلام العضلات أو السعال الجاف أو الرطب المتكرر أو سيلان الأنف أو انسداد الأنف".
وأضافت النشرة: "إذا تم تشخيص إصابة طفلك بالإنفلونزا، يرجى التأكد من تزويد طبيب المدرسة/الممرضة بتقرير الحالة من العيادة/المستشفى ونتائج المختبر إذا كانت متوفرة. لا تعيد طفلك إلى المدرسة، حتى يتعافى تمامًا من المرض (بعد 24 ساعة من خلوه من الحمى دون استخدام أدوية خافضة للحرارة)".
ارتفاع حالات الإصابة بالأنفلونزا من النوع "أ" أو "ب" بين الأطفال
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الأطباء أن بعض الأطفال يعانون أيضًا من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل القيء، دون الأعراض التنفسية النموذجية المرتبطة "بالإصابة بفيروسات الإنفلونزا".
وقال الدكتور شريف محمد مسعد كامل، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى زليخة دبي: "تسلط هذه الحالات الضوء على المظاهر المتغيرة للإنفلونزا، مما قد يؤخر التشخيص".
وأشار إلى أنه "لا شك أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأطفال المصابين بالأنفلونزا أ أو ب في شهر يناير/كانون الثاني هذا العام مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وتتجلى هذه الزيادة بشكل خاص بين الأطفال في سن الدراسة بعد إعادة فتح المدارس بعد العطلة الشتوية".
وأضاف "نوصي بشدة بطلب الرعاية الطبية في وقت مبكر عند ظهور الأعراض. التشخيص في الوقت المناسب باستخدام التقييم السريري واختبار مسحة الأنف، متبوعًا بالعلاج المضاد للفيروسات المناسب، يمكن أن يقلل بشكل كبير من المضاعفات ويسرع عملية التعافي".
أهمية التطعيمات والنظافة
أكد الدكتور عمرو الظواهري، استشاري طب الأطفال في مستشفى ميدكير رويال التخصصي، على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا، والاهتمام بنظافة اليدين، وتعليم الأطفال كيفية تغطية أفواههم وأنوفهم عند السعال أو العطس.
وأوضح أن "على الأطفال أن يحاولوا تجنب لمس وجوههم وخاصة أعينهم وأنوفهم وأفواههم بأيديهم، فهذه الممارسات من شأنها أن تساعد بشكل كبير في الحد من انتشار فيروس الإنفلونزا بين الأطفال".
وأشار إلى أنه يجب تعليم الأطفال تغطية أفواههم وأنوفهم إما بمنديل أو بمرفقهم عند السعال أو العطس، وأضاف: "يجب أيضًا تذكيرهم بغسل أيديهم فورًا بعد السعال أو العطس".
ونصح الأهالي بإبقاء الأطفال المرضى في المنزل لمنع انتشار الفيروس في المدارس، وقال: "عندما يكون الطفل مريضًا أو يعاني من الحمى، يجب على الأهل إبقاءه في المنزل ومراقبة ارتفاع أعراضه، فإبقاء الأطفال المرضى في المنزل يمنع انتشار العدوى في البيئة المدرسية خلال موسم الإنفلونزا".