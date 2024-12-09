الإمارات: ارتفاع تكاليف المخيمات الشتوية يقلق أولياء الأمور

وأشارت نيها إلى أن "الاصطحاب بعد الظهر من هذه المعسكرات قد يشكل تحدياً إضافيًا خلال يوم عمل مزدحم أو عند تنسيق نظام مشاركة السيارات، ولكن ترك الأطفال في المنزل بمفردهم مع المربية أثناء وجود الوالدين في العمل قد يؤدي إلى قضاء وقت طويل أمام الشاشات، حيث لا يستمعون دائماً إلى المساعدة، وهو ما يمثل مشكلة أخرى. لذلك، غالباً ما يكون إرسالهم إلى المعسكر هو الخيار الأفضل".