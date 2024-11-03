الإمارات: إلغاء اختبار"إمسات"وتعديل معايير القبول الجامعي
أعلنت السلطات الإماراتية عن إلغاء اختبار"إمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بشكل فوري وتطبيق معايير القبول الجامعية المعدلة.
وقالت الهيئة إن القبول في البرامج الطبية والهندسية سيعطي الآن الأولوية لدرجات الطلاب في المواد العلمية على الدرجات المئوية الإجمالية.
وأضافت الوزارة أن القرار يهدف إلى تسهيل الانتقال السلس إلى التعليم العالي، وتمكين الطلاب من متابعة طموحاتهم المستقبلية في مساراتهم الأكاديمية والمهنية. وستمنح هذه الخطوة الجامعات مرونة إضافية في تحديد معايير القبول التي ستوفر مسارات أكاديمية متنوعة للطلاب.
القرار الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة مجلس التربية والتعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع.
ما هو إمسات؟
تم تصميم اختبار الإمارات الموحد لتقييم مهارات الطلاب في مختلف المستويات التعليمية في الدولة، وكان الاختبار في السابق شرطًا للقبول في الجامعات في الدولة والمنح الدراسية.
كما ساعد الاختبار الطلبة على تحديد مساراتهم التعليمية، وتقييم المعرفة خلال المراحل الانتقالية، وبعد الانتهاء من التعليم العام، والانتقال إلى التعليم العالي.
وكان لزاماً على طلبة الصف الثاني عشر التسجيل ذاتياً عبر الموقع الرسمي لاختبار الإمارات القياسي باستخدام UAE PASS.
وكان الاختبار مجانياً للمحاولة الأولى لطلبة دولة الإمارات العربية المتحدة في الصف الثاني عشر في 4 مواد إلزامية (اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات والفيزياء) مع رسوم قدرها 100 درهم لكل مادة أخرى.
بالنسبة للطلبة غير الإماراتيين في الصف الثاني عشر، كانت الرسوم 300 درهم للمواد الأربعة الإلزامية، و100 درهم لكل مادة أخرى. وبالنسبة لجميع المتقدمين للصف الثاني عشر، كانت رسوم إعادة الاختبار 100 درهم لكل مادة.
وكان على المرشحين غير الملتحقين بالصف الثاني عشر دفع 250 درهماً لكل مادة، ويمكنهم إعادة الاختبار مرة واحدة فقط مقابل 100 درهم لكل مادة.