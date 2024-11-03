الإمارات: إلغاء اختبار"إمسات"وتعديل معايير القبول الجامعي

أعلنت السلطات الإماراتية عن إلغاء اختبار"إمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بشكل فوري وتطبيق معايير القبول الجامعية المعدلة.

وقالت الهيئة إن القبول في البرامج الطبية والهندسية سيعطي الآن الأولوية لدرجات الطلاب في المواد العلمية على الدرجات المئوية الإجمالية.

وأضافت الوزارة أن القرار يهدف إلى تسهيل الانتقال السلس إلى التعليم العالي، وتمكين الطلاب من متابعة طموحاتهم المستقبلية في مساراتهم الأكاديمية والمهنية. وستمنح هذه الخطوة الجامعات مرونة إضافية في تحديد معايير القبول التي ستوفر مسارات أكاديمية متنوعة للطلاب.